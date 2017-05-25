Бухгалтер сыктывкарской техшколы ДОСААФ за год приписала к своей зарплате более 450 тысяч рублей

Суд лишил ее свободы на два года и взыскал часть суммы ущерба.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Сыктывкарская объединенная техническая школа» Общероссийской общественно-государственной (ДОСААФ). Она признана виновной в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Установлено, что в 2015-2016 годах ведущий бухгалтер сыктывкарской объединенной технической школы ДОСААФ умышленно начисляла себе зарплату в завышенном размере. В реестрах она указывала к выдаче себе одну сумму, а после утверждения документов руководителем вносила в направляемые в банк электронные реестры завышенные суммы. Всего за год таким образом женщине удалось похитить свыше 450 тысяч рублей.

Вину в содеянном экс-бухгалтер признала в полном объеме и частично возместила причиненный ущерб.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил экс-бухгалтеру наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также суд удовлетворил иск ДОСААФ о взыскании с осужденной оставшейся суммы причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского