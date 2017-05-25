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Четверг, 25 мая 2017, 16:11
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16:11
Бухгалтер сыктывкарской техшколы ДОСААФ за год приписала к своей зарплате более 450 тысяч рублей

Суд лишил ее свободы на два года и взыскал часть суммы ущерба.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Сыктывкарская объединенная техническая школа» Общероссийской общественно-государственной (ДОСААФ). Она признана виновной в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Установлено, что в 2015-2016 годах ведущий бухгалтер сыктывкарской объединенной технической школы ДОСААФ умышленно начисляла себе зарплату в завышенном размере. В реестрах она указывала к выдаче себе одну сумму, а после утверждения документов руководителем вносила в направляемые в банк электронные реестры завышенные суммы. Всего за год таким образом женщине удалось похитить свыше 450 тысяч рублей.

Вину в содеянном экс-бухгалтер признала в полном объеме и частично возместила причиненный ущерб.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил экс-бухгалтеру наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также суд удовлетворил иск ДОСААФ о взыскании с осужденной оставшейся суммы причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского

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КомиСыктывкар
Криминал
Пресс-релизы
бухгалтерМошенницаприговор
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Последние комментарии

сам:
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Татьяна:
Это же полный маразм! Палата № 6 в действии! Как можно было только придумать такое!? "5" - это же старейший, любимый, популярный и очень удобный маршрут для жителей города! Это наша история уже! Как можно вводить такие радикальные меры без предварительного обсуждения в СМИ?
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Теперь понятно обезумевшее желание завалить республику автобусами, из тех 40 газомоторных, которые купили, половина не работает, освоить не могут. Зачем покупать ещё? Сначала освойте то, что есть, а потом уж добавляйте. Нет.
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Сыктывкар:
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