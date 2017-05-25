О чем говорит республика: адвокат против закона, бассейн с нелегкой судьбой и мозговой штурм от Анны Дю

Точка в споре еще не поставлена, но важный шаг сделан

Сегодня в Верховном суде Коми, который рассматривал иск адвоката Романа Койдана, добивавшегося отмены принятого под занавес прошлого года республиканского закона №144, оглашено решение о полном удовлетворении требований истца.

Резонансный закон, который оспаривал адвокат, ограничил с 1 февраля этого года круг лиц, имеющих право на компенсацию части родительской платы за посещение ребенком детского сада. До вступления в силу изменений, все семьи имели право на получение компенсации родительской платы за детсад в 20 процентов за одного ребенка, 50 процентов - за второго и 70 процентов - за третьего.

Депутаты Государственного Совета Коми большинством голосов тогда утвердили критерии нуждаемости семей и оставили льготу лишь тем, чей среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Право получать компенсацию потеряли больше половины семей.

В сегодняшнем заседании Р.Койдан еще раз назвал процедуру принятия закона о компенсациях грубейшим нарушением. Правозащитник настаивал, что республиканский закон противоречит федеральному и должен быть отменен с момента вступления его в силу - с 1 февраля 2017 года.

Верховный суд Коми полностью удовлетворил требования Р.Койдана. Принятое решение не вступило в законную силу и наверняка будет обжаловано.

Признаться, возникший спор сразу расколол электорат на два лагеря. Общество неоднозначно принимало идею «вернуть все, как было». С одной стороны, несправедливо выплачивать компенсацию всем в одном размере – и родителям, привозящем свое чадо в садик на роскошном BMW, и тем многодетным мамам, кто едва сводит концы с концами. В цивилизованном обществе меры соцподдержки все же должны выплачиваться тем, кто в них действительно нуждается. Противники этого мнения полагали, что если соседу дают, то чем они хуже?

В этой части принятый закон действительно выглядел сырым и явно непродуманным. А такие законы нам не нужны.

Аудиторы «слили» бассейн в Микуни

Не успел еще открыться бассейн в Микуни Усть-Вымского района, как в гости туда пожаловали аудиторы Контрольно-счетной палаты Коми. В отличие от руководителя администрации района Василия Лютоева и председателя совета муниципалитета Дмитрия Перегудова, совершивших здесь первый экспериментальный заплыв еще в конце января, проверяющие пришли без купальных костюмов. После того как в бассейн в тестовом режиме подали воду для проверки системы ее очистки, «отцы» района поделились своими впечатлениями от заплыва, которые оказались самыми положительными: вода чистая, в помещении тепло. Сейчас настала пора высказаться аудиторам, но их мнение оказалось совсем не радостным.

Дело в том, что КСП закончила проверку результатов использования средств республиканского бюджета, выделенных Усть-Вымскому району на строительство в Микуни нового спорткомплекса с бассейном. Выяснилось, что субсидия от республики, а это свыше 215 миллионов рублей, использована неэффективно. Иного мнения и быть не могло, поскольку из шести показателей оценки эффективности оказался выполнен только один.

Список претензий занимает несколько листов. Например, спортивное ведомство Коми при неподтвержденных объемах работ и услуг предоставило району субсидию в размере более 120 миллионов рублей. Дурной пример оказался заразительным, и вот уже муниципальное учреждение «Спортивные комплексы Усть-Вымского района» неправомерно оплачивает работы на сумму более 12 миллионов рублей, связанные со сносом сооружений, попадающих под пятно застройки, а также неправомерно расходует средства субсидии в размере около 1,6 миллиона рублей на оплату услуг по исполнению функций технического заказчика. И это лишь малая толика выявленных нарушений.

Теперь слово – за региональным правительством, куда направлены результаты проверки. Отчет попал в Государственный Совет и главе Коми, а также в региональную прокуратуру.

Бесспорно, этот социальный объект нужен и Микуни, и всему Усть-Вымскому району. Весной этого года, поскольку бассейн находился в высокой степени готовности, а сроки ввода его в эксплуатацию неоднократно переносились, республика направила недостающие средства на завершение строительства. При этом была отложена реконструкция запасного поля республиканского стадиона в Сыктывкаре.

В том, что объект ждет нелегкая судьба, руководитель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова была уверена еще в 2015 году. Тогда из выделенных средств район использовал едва десятую часть, также выяснилось, что смета проекта подорожала. Главный аудитор Коми тогда отмечала, что для Микуни более актуальна проблема износа системы водоснабжения города, на которой постоянно случаются аварии.

Тем не менее, строительство бассейна вышло на финишную прямую, а вот вопрос с водоснабжением целого города так до конца и не решен.

Анна Дю больше не и.о.

На состоявшемся сегодня заседании совета Сыктывкара депутаты 20 голосами из 23 избрали своим председателем Анну Дю. Леди из бизнеса и супруга коммерсанта, поставившего городу новые автобусы, рассказала журналистам о своих планах.

По ее словам, энергии, опыта и профессионализма (можно добавить – еще и скромности), ей не занимать, поэтому с работой новый председатель совета рассчитывает справиться.

В ближайшее время, например, она намерена собрать коллег-депутатов в неформальной обстановке (интересно, это где - на даче, в баре или сауне?), чтобы обсудить планы на будущее.

Дальше - провести ревизию наказов избирателей (дело стоящее!). Также в планах А.Дю – проведение с коллегами некоего мозгового штурма на тему: как сделать работу депутатского корпуса города более эффективной.

От себя добавим, неплохо было бы провести еще и ревизию обещаний, данных депутатами своим избирателям. А то как-то некрасиво получается: вспоминаем о них только накануне выборов.

К слову, известие о новой должности А.Дю не осталось без внимания интернет-сообщества республики. Вот лишь некоторые мнения по этому поводу: «Сейчас компаниям, связанным с ее семейным бизнесом, попрет». «Путь Поздеева должен пройти каждый». «У многих шахтеров есть опыт по шахтам, но председателями Советов они не стали». «Пусть начнет работать, а там посмотрим. Зачем сейчас выводы делать? Проста в общении, видно желание работать. Люди из бизнеса во власти более эффективны».

На этой ноте и закончим.

Василий Жуков

Фото с сайта pixabay.com

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