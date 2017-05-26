«Монди СЛПК» приступил к модернизации ТЭЦ, которая обеспечивает теплом всю Эжву

В АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» официально стартовал крупномасштабный проект модернизации теплоэлектроцентрали. Инвестиции в первый этап модернизации в размере более 8 миллиардов рублей являются частью утвержденной программы капитальных инвестиций Mondi на 2017-2019 годы. Основная цель проекта – обеспечение стабильной и безопасной генерации тепловой и электрической энергии для комбината, города и республики.

Торжественная церемония запуска проекта состоялась на комбинате 25 мая. Генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер, назвав действующую ТЭЦ сердцем комбината, сказал, что она является ключевым объектом не только в инфраструктуре комбината, но и города и региона в целом. «Мы обеспечиваем примерно 20 процентов от потребности республики в электроэнергии, это очень значительная часть. Мы также являемся единственным источником тепла и горячей воды для Эжвинского района Сыктывкара», – отметил он.

Первый котел ТЭЦ производительностью 75 тонн пара в час и первая турбина мощностью 12 мВт были введены в строй в 1966 году. С тех давних пор параллельно с развитием комбината многократно увеличились и количество оборудования, и мощность ТЭЦ. Значительное увеличение мощности ТЭЦ произошло в связи с вводом в эксплуатацию содорегенерационного котла в рамках проекта STEP, реализованного в 2009-2010 годы. Он заменил три старых котла меньшей мощности, выработавших свой ресурс. Это позволило увеличить номинальную электрическую мощность ТЭЦ до 553 мВт, а тепловую мощность – до 1220 Гкал/час. Сейчас для производства энергии перерабатывается 100 процентов кородревесных отходов, а доля зеленой энергии в общем энергобалансе комбината составляет 60 процентов.

В июне исполнится 51 год с момента постройки ТЭЦ. «Наша ТЭЦ уникальна в масштабе России в целом и Группы Mondi в частности. Она работает уже более 50 лет и заслуживает полноценной программы по модернизации», – сказал К.Пеллер, добавив, что этот проект станет самым крупным после STEP.

В торжественной церемонии также участвовал заместитель председателя правительства Коми – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев. «Столь масштабный инвестиционный проект – один из самых крупных в энергетике Северо-Запада и самый крупный в Коми. ТЭЦ безаварийно, устойчиво и вполне надежно отработала 50 лет – нельзя не сказать добрые слова тем, кто этот объект строил, вводил в эксплуатацию и работает на нем. Желаю, чтобы ТЭЦ отработала уверенно и надежно еще 50 лет. Рад, что вы решились на такой грандиозный проект», – сказал он.

Глава Сыктывкара Валерий Козлов добавил, что ТЭЦ является единственным поставщиком тепла и горячей воды для 60 тысяч жителей Эжвинского района: «Для нас жизненно важно, чтобы эта модернизация совершилась, состоялась, чтобы никаких сомнений для Эжвы в стабильности и качестве слуг не возникало, и район был обеспечен теплом и водой так же стабильно, как это было все эти годы. Благодарю компанию за принятие такого решения».

Особый символизм в старте проекта увидел руководитель управления Росприроднадзора по Коми Александр Попов: «Это не случайное совпадение – что «Монди СЛПК» сделало этот шаг в Год экологии. Очень рад, что все модернизации, которые проходили последние годы на ЛПК, имеют ярко выраженную экологическую направленность и экологический эффект».

Чтобы увековечить это событие у проходной энергопроизводства открыли памятный символ.

Проект модернизации ТЭЦ предусматривает строительство нового коревого котла компания Valmet, который будет перерабатывать 272 тонны в час, и новой паровой турбины мощностью 84 мВт, которая будет потреблять пар, вырабатывая тепло- и электроэнергию. Энергия будет поставляться для производственных и хозяйственных нужд комбината, а также сторонним потребителям. Для связи с системой «Комиэнерго» будет построено новое распределительное устройство с трансформатором.

Площадка под котел уже разрабатывается – там ведутся подготовительные работы: старое оборудование демонтировано, началось рытье котлована под закладку фундамента.

Комбинат уже получил положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительно-монтажные работы от надзорных органов, заключил договора с основными поставщиками. Ввод нового оборудования в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

Фото Игоря Соколова