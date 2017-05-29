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Понедельник, 29 мая 2017, 17:05
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Памятник Орджоникидзе в Сыктывкаре вернут на место ко Дню России

Бюст отправили на реконструкцию.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе администрации Сыктывкара, бюст Григория Орджоникидзе, установленный на одноименной улице, 24 мая отправили на текущий ремонт. «Он находится на обслуживании МКП «Жилкомсервис». Бюст демонтирован в связи с необходимостью ремонта постамента, - пояснили в мэрии. - Ремонт будет производить обслуживающая организация. У памятника восстановят постамент, а сам бюст планируется покрасить».

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Ни о каком переносе памятника речи не идет – он останется в том же месте – в сквере у школы №4.  Вернуть бюст на место хотят до 12 июня.

Сколько средств уйдет на эти работы, станет известно по итогу.

*** Орджоникидзе Григорий Константинович – советский партийный и общественный деятель. Типовой памятник ему был установлен в сквере у школы №4 в 1985 году. Бюст выполнен из бронзы, постамент – из гранита. Текст на памятнике гласит: «Улица названа именем Г.К.Орджоникидзе, видного партийного и государственного деятеля СССР, наркома тяжелой промышленности».

Фото с сайтов syktyvkar.navse360.ru, pg11.ru

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Культура
Социум
памятникбюстреставрация
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