В Сыктывкаре утонул выпавший из лодки рыбак

Инцидент произошел вечером 29 мая на озере у поселка Выльтыдор, где рыбачили двое мужчин. Когда они проверяли сети, то их лодка перевернулась. Один утонул, а второй зацепился за ветку и смог выбраться из воды при помощи находящегося на берегу мужчины. Тело погибшего достали приехавшие на место сотрудники аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми».

Как сообщили «КомиОнлайну» в сыктывкарском отделе следственного управления СК по Коми, по факту смертельного случая проводится проверка. Утонувшим оказался местный житель 1964 года рождения.

Это второй случай гибели на воде в Сыктывкаре после зимы. До этого 19 мая в реке Вычегде в Эжвинском районе утонул запутавшийся в сетях рыбак.

Помимо этого во второй половине мая трагедии на водоемах произошли в Княжпогостском, Усть-Вымском и Прилузском районах. Так, 19 мая возле Синдорского озера в реке Вис утонул пенсионер, который упал с лодки при проверке сетей. У поселка Туискерос в Вычегде утонул рыбак 1989 года рождения, а на озере в районе деревни Заря - мужчина 1972 года рождения. Тела всех нашли и извлекли из воды.

Фото Владилена Олофинского