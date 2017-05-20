В Сыктывкаре утонул запутавшийся в сетях рыбак

По сообщению Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, вечером 19 мая и утром 20 мая спасатели дважды выезжали на происшествия на воде в Эжвинском районе Сыктывкара.

В первом случае на заливных лугах в районе санатория «Вита» в воде обнаружили тело мужчины в возрасте 50-60 лет. Его доставили на берег и передали медикам и полиции. Предположительно, рыбак выпал из лодки и запутался в сетях.



Во втором случае на реке Вычегде два рыбака перевернулись на лодке и самостоятельно выбрались на правый берег. Третий находился на берегу и вызвал спасателей. Угрозы жизни не было, но из-за потери плавсредства рыбаки не могли вернуться домой. Спасатели переправили их на левый берег реки.

Ранее водолазы отряда выезжали на поиски тела утонувшего 31-летнего рыбака в Удорский район, где 8 мая на реке Лоптюга возле поселка Междуреченск перевернулась наткнувшаяся на корягу лодка с тремя мужчинами. Двое из них спаслись.

В других муниципалитетах региона понадобилась помощь представителей аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми». Так, возле села Мохча Ижемского района искали тело мужчины 1979 года рождения, который вечером 13 мая провалился в полынью.

На следующий день в Прилузском районе произошла трагедия на реке Луза, где рыбачили два жителя деревни Черныш. Отец выпал из лодки, а сын не смог его спасти. Тело погибшего достали.

А 16 мая поступило сообщение о гибели мужчины на реке Айюва в окрестностях деревни Пожня Сосногорского района. Два рыбака с собаками перевернулись на лодке, один из них не выплыл.

Также в мае этого года смертельные случаи с рыбаками и охотниками на воде зафиксировали в Усть-Цилемском, Корткеросском и Усть-Вымском районах.

Фото Северо-Западного РПСО