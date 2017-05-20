КомиОнлайн

Новости

Суббота, 20 мая 2017, 14:23
  • 173
  • 0
  • 2

14:23
В Сыктывкаре утонул запутавшийся в сетях рыбак

А двое выпавших из лодки мужчин смогли выбраться на берег.

По сообщению Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, вечером 19 мая и утром 20 мая спасатели дважды выезжали на происшествия на воде в Эжвинском районе Сыктывкара.
В первом случае на заливных лугах в районе санатория «Вита» в воде обнаружили тело мужчины в возрасте 50-60 лет. Его доставили на берег и передали медикам и полиции. Предположительно, рыбак выпал из лодки и запутался в сетях.

ytonyl_ribak02.jpg
Во втором случае на реке Вычегде два рыбака перевернулись на лодке и самостоятельно выбрались на правый берег. Третий находился на берегу и вызвал спасателей. Угрозы жизни не было, но из-за потери плавсредства рыбаки не могли вернуться домой. Спасатели переправили их на левый берег реки.

Ранее водолазы отряда выезжали на поиски тела утонувшего 31-летнего рыбака в Удорский район, где 8 мая на реке Лоптюга возле поселка Междуреченск перевернулась наткнувшаяся на корягу лодка с тремя мужчинами. Двое из них спаслись.

В других муниципалитетах региона понадобилась помощь представителей аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми». Так, возле села Мохча Ижемского района искали тело мужчины 1979 года рождения, который вечером 13 мая провалился в полынью.

На следующий день в Прилузском районе произошла трагедия на реке Луза, где рыбачили два жителя деревни Черныш. Отец выпал из лодки, а сын не смог его спасти. Тело погибшего достали.

А 16 мая поступило сообщение о гибели мужчины на реке Айюва в окрестностях деревни Пожня Сосногорского района. Два рыбака с собаками перевернулись на лодке, один из них не выплыл.

Также в мае этого года смертельные случаи с рыбаками и охотниками на воде зафиксировали в Усть-Цилемском, Корткеросском и Усть-Вымском районах.

Фото Северо-Западного РПСО

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
Эжвинский район Сыктывкара
Происшествия
Социум
рыбакутонулутопление
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы


Повар
Агентство Рекламный ход (Сыктывкар)
от 18000 RUR

от 80000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Donaltpaync:
[url=http://ow.ly/S2wV301RcbL][img]http://i.imgur.com/4POl02K.png[/img][/url] [url=http://ow.ly/S2wV301RcbL]GENERATE WORLD OF TANKS RESOURCES![/url]
20.05.2017 - 15:11
Перейти к новости
encurgy:
viagra historyhttp://buyviagradrxonline.com - viagra cheap how much does viagra cost at walgreensbuy viagra
20.05.2017 - 14:46
Перейти к новости
Sooxova:
buying viagra online reviewshttp://buyviagradrxonline.com - buy viagra online viagra online prescription freegeneric viagra
20.05.2017 - 14:45
Перейти к новости
becdogy:
800 mg viagra safehttp://buyviagradrxonline.com - generic viagra how to make natural viagraviagra cheap
20.05.2017 - 14:39
Перейти к новости
Donaltpaync:
[url=http://ow.ly/NXBA301NCUQ][img]http://i.imgur.com/xXhrwPb.png[/img][/url] [url=http://ow.ly/NXBA301NCUQ]GET UNLIMITED REAL RACING 3 RESOURCES![/url]
20.05.2017 - 14:34
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика