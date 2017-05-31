Пенсии не вырастут до 2035 года

Минэкономразвития составило прогноз по доходам населения на ближайшие 20 лет.

Как пишет «Газета.Ru», в базовом сценарии прогноза предполагается, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2035 году окажутся всего на 1,1 процента выше, чем в 2016-м. Реальный накопленный темп роста среднего размера страховой пенсии будет отрицательным – минус 14,1 процента к уровню 2016 года.

В целевом варианте, который предполагает проведение комплекса экономических реформ, цифры буду лучше – плюс 2,5 процента по страховым пенсиям в целом и плюс 20 процентов по пенсиям неработающих пенсионеров.

В номинальном выражении средний размер страховой пенсии достигнет в 2035 году в базовом варианте 22,984 тысячи рублей, в целевом – 27,41 тысячи.

Реальные располагаемые доходы населения будут расти темпами не выше 1,5 процента по всем сценариям и увеличатся к 2035 году на 28,2 процента в базовом сценарии и на 54,9 процента в целевом. Зарплаты в реальном выражении вырастут сильнее: на 33,9 процента в базовом сценарии и на 56,5 процента в целевом.

Соотношение пенсий и зарплат к 2035 году резко уменьшится с нынешних примерно 36 процентов до чуть более 20 процентов. Сокращение коэффициента замещения и числа пенсионеров снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда с 28 до 15 процентов.

В макропрогнозе есть еще и консервативный вариант, но там показатели даже хуже, чем в базовом варианте.

Издание отмечает, что базовый вариант прогноза предполагает темпы роста экономики на минимальном уровне, который не превышает 1,7 процента в год на протяжении всех лет вплоть до 2035 года. В целевом сценарии темпы роста с 2020 года составляют 3,1-3,5 процента в год. Инвестиции в целевом варианте вырастут в 1,5-2 раза быстрее экономики, производительность будет расти быстрее зарплат.

В целевом варианте экономического развития предполагается, что власти будут проводить реформы, «направленные на устранение ограничений для факторов производства, создадут условия для роста российской экономики темпами, не ниже среднемировых».

Структурные меры, заложенные в целевой вариант прогноза, должны обеспечить в том числе рост численности занятых в экономике за счет повышения экономической активности населения, роста мобильности на рынке труда, снижения уровня структурной безработицы, роста продолжительности активной жизни.

В пояснительной записке прямо не указывается, что предусмотрено повышение пенсионного возраста.

Фото Владилена Олофинского