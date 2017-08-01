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Вторник, 01 августа 2017, 09:22
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09:22
«ЛУКОЙЛ-Коми» поможет оснастить аудитории Ухтинского горно-нефтяного колледжа

В учебном заведении появится специализированная лаборатория.

В горно-нефтяном колледже, который является подразделением Ухтинского государственного технического университета, началось масштабное перевооружение аудиторий. Работы финансируются по соглашению о взаимодействия между вузом и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

«Совместно с нашим стратегическим партнером «ЛУКОЙЛ-Коми» мы в прошлом году уже сделали под ключ три аудитории, в которых представлено производственное оборудование. Учащиеся могут вживую увидеть и почувствовать руками «железо». Бесспорно, это положительно сказывается как на учебном процессе, так и на его результатах», – рассказала директор колледжа Наталья Игнатова.

В этом году еще в нескольких аудиториях установят новые компьютеры, мебель и стенды, на которых учащиеся смогут отрабатывать усвоенные знания. Вместе с функциональной «начинкой» помещения обретут новый облик, окрасившись в узнаваемые корпоративные цвета «ЛУКОЙЛа». Кроме того, сейчас в колледже на средства нефтяников создается лаборатория «Геодинамической безопасности и современных технологий подготовительных горных работ». В ней будет функционировать интерактивная «Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления», разработанная на основе многофункционального шахтного информационно-управляющего комплекса «Микон-3». Точно такая же применяется на производственных объектах НШУ «Яреганефть».

Кроме будущих нефтяников, в колледже проходят обучение и действующие работники «ЛУКОЙЛ-Коми». Для них реализуются образовательные программы, направленные на повышение квалификации, переподготовку и получение смежной специальности.

Текст и фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

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