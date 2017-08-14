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Понедельник, 14 августа 2017, 15:26
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15:26
Безработный сыктывкарец придумал историю с похищением ради пенсии своего деда

От родственников мужчина потребовал выкуп в 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в полицию Сыктывкара обратился пенсионер с сообщением, что неизвестные похитили его внука и требуют выкуп.

Мужчина пояснил, что получил sms от родственника, который утверждал, что его похитили и вывезли из города. Житель Эжвы попробовал созвониться с внуком, но тот пояснил в переписке, что говорить ему не позволяют.

По sms пенсионеру удалось выяснить, что молодой человек встретил старого знакомого, который выдвинул претензии об имеющемся и непогашенном долге. После того как приятели не сумели выяснить отношения в разговоре, знакомый совместно с другими лицами, применив силу, усадил внука в автомобиль и вывез в неизвестном направлении, угрожая физической расправой.

Далее последовало требование в течение двух часов оплатить выкуп в 10 тысяч рублей. Пенсионер ответил, что у него столько денег нет, но согласился передать меньшую сумму. Стороны договорились, что перечислить деньги можно почтовым переводом. Опасаясь за жизнь внука, эжвинец решил сначала обратиться в полицию.

Вскоре выяснилось, что молодой человек придумал историю своем похищении, чтобы получить от дедушки деньги. 25-летний сыктывкарец нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Полицейские в кратчайшие сроки разыскали «похищенного» и доставили его в дежурную часть. Однако пенсионеры не пожелали привлекать внука к уголовной ответственности.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарЭжва
Общество
Отморошки
похищениевнукдедПенсия
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