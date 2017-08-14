Теплая погода не продлила пляжный сезон в Сыктывкаре

Постановлением администрации столицы Коми городской пляж в Кируле с 14 августа закрыт. Это значит, что купаться и отдыхать в этом месте не разрешается до следующего лета.

Напомним, официально пляж в этом году открылся 7 июля. Купальный сезон таким образом продлился чуть более пяти недель. Температура воды в реке Вычегде у Сыктывкара днем 14 августа составляла плюс 17 градусов.

В 2016 году в Сыктывкаре разрешили купаться с 21 июня, в 2015-м – 11 июня, в 2014-м – 26 июня, в 2013-м – 14 июня. В прошлом году городской пляж закрыли 24 августа, а в 2015-м – 17 августа.

По прогнозу метеорологов, на этой неделе через регион переместится волна тепла с запада. Температурный фон будет на 4-6С градусов выше климатической нормы. Дневная температура повысится до 26 градусов, но уже с середины недели установится относительно прохладная погода. В ночные часы ожидается 3-8 градусов днем в пределах 14- 19, говорится на сайте Коми ЦГМС. И, несмотря на то, что погодные условия попадут под влияние антициклона с высоким атмосферным давлением, везде велика вероятность небольших дождей.

Фото Игоря Соколова