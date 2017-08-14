КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 14 августа 2017, 15:51
  • 242
  • 0
  • 1

15:51
Теплая погода не продлила пляжный сезон в Сыктывкаре

Городской пляж официально закрыт.

Постановлением администрации столицы Коми городской пляж в Кируле с 14 августа закрыт. Это значит, что купаться и отдыхать в этом месте не разрешается до следующего лета.

Напомним, официально пляж в этом году открылся 7 июля. Купальный сезон таким образом продлился чуть более пяти недель. Температура воды в реке Вычегде у Сыктывкара днем 14 августа составляла плюс 17 градусов.

В 2016 году в Сыктывкаре разрешили купаться с 21 июня, в 2015-м – 11 июня, в 2014-м – 26 июня, в 2013-м – 14 июня. В прошлом году городской пляж закрыли 24 августа, а в 2015-м – 17 августа.

По прогнозу метеорологов, на этой неделе через регион переместится волна тепла с запада. Температурный фон будет на 4-6С градусов выше климатической нормы. Дневная температура повысится до 26 градусов, но уже с середины недели установится относительно прохладная погода. В ночные часы ожидается 3-8 градусов днем в пределах 14- 19, говорится на сайте Коми ЦГМС. И, несмотря на то, что погодные условия попадут под влияние антициклона с высоким атмосферным давлением, везде велика вероятность небольших дождей.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Климат
Социум
леторекапляжКупаниеПогода
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Бухгалтер
Оптима (Сыктывкар)
от 25000 RUR


Инженер ПТО
Велесстрой (Сыктывкар)
от 70000 до 80000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика