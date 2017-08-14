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Понедельник, 14 августа 2017, 16:48
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16:48
Водитель автобуса получил три года колонии за гибель полицейского в Воркуте

Также ему запретили ездить за рулем в течение трех лет.

ДТП произошло утром 17 сентября 2016 года на пересечении улиц Димитрова и Гагарина в Воркуте. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса автобуса МАЗ, который поворачивал на перекрестке. В результате 46-летний инспектор ГИБДД воркутинского отдела МВД, который шел на работу, получил различные травмы (в том числе открытую черепно-мозговую), его госпитализировали. Месяц он находился в тяжелом состоянии в городской больнице и скончался 18 октября.

Водитель автобуса пояснил, что во время ДТП не заметил пешехода из-за ослепления солнцем. Во время аварии мужчина был трезв. Известно, что он имеет значительный опыт работы на пассажирском транспорте. По данным управления ГИБДД МВД по Коми, мужчина получил водительское удостоверение в 1976 году. В течение этого года он привлекался к административной ответственности только один раз — за нарушение правил стоянки в местах, отведенных для остановки транспортных средств инвалидов.

В отношении 57-летнего водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Но в связи со смертью потерпевшего его переквалифицировали на часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Все это время водитель находился под подпиской о невыезде.

Обвиняемый М.Насибуллин признал вину и раскаялся в содеянном. В марте этого года дело поступило в суд. Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе региональной прокуратуры, Воркутинский горсуд вынес мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото предоставлено управлением ГИБДД по Коми

Владилен Олофинский
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Воркута
Криминал
Социум
ДТПзебраавтобуспешеходинспектор
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