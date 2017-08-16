В Сыктывкаре подорожают проездные на автобус

Как сообщает пресс-служба «Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1», с сентября стоимость безлимитного проездного составит 1500 рублей. Сейчас цена составляет 1200 рублей. «Компания вынуждена пойти на этот шаг, чтобы исключить тех лиц, которые прибегают к покупке проездных лишь по принципу удобства использования. Напомним, предложение автотранспортного предприятия ориентировано на тех пассажиров, которые вынуждены ежедневно по два раза и более прибегать к услугам общественного транспорта. Ежемесячный траты таких активных пассажиров доходят до 2-3 тысяч рублей. Приобретая безлимитную карту (даже с учетом ее удорожания), такие пассажиры смогут существенно сэкономить», – объяснили решение на предприятии.

Проездные в Сыктывкаре стали использовать с июня, тогда была выпущена 1000 карт, однако на июль и август в продажу поступило только по 700 проездных. Горожане неоднократно заявляли, что этого мало (в столице Коми, согласно официальным статистическим данным, сейчас проживает 260 тысяч человек). «САТП №1», как и прежде, считает, что предложение не имеет массовый характер, хотя тираж на сентябрь увеличен до 1000 штук.

Столкнувшись с фактами спекуляции, предприятие решило ограничить количество продаж в одни руки. Теперь один человек может купить не более четырех проездных.

Старт продаж перенесен на выходной день. «Получив обратную связь от клиентов, было принято решение начинать реализацию безлимитных проездных по субботам. Таким образом, у большего количества работающих горожан появится возможность стать владельцем проездного», – заявляют в «САТП №1».

Купить карточку теперь можно только в одном месте – в кассе компании «Комиавтотранс» на железнодорожном вокзале (улица Морозова, 1). Режим работы: ежедневно с 04:30 до 23:30.

Проездные не именные – ими могут пользоваться как покупатели, так и члены их семьи или знакомые. Карта дает право совершать безлимитное количество поездок в течение месяца на городских автобусных маршрутах №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23д, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, 29а, 30, 36, 38, 44, 46, 54. рейсы по остальным маршрутам выполняет другой перевозчик, поэтому проездные «САТП №1» там не действуют.

Фото Елены Кабаковой