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Солнечный удар: сыктывкарец унес из магазина шесть пар солнцезащитных очков
За товар мужчина не расплатился и теперь его обвиняют в грабеже.
В дежурную часть отдела полиции Сыктывкара поступило заявление от представителя торговой организации на улице Петрозаводской. Работник сообщил полицейским, что неизвестный мужчина похитил с прилавка шесть пар солнцезащитных очков.
Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, продавцы рассказали, что в обеденное время в торговый зал прошел молодой человек. Думая, что за ним никто не наблюдает, покупатель стал складывать в наплечную сумку солнцезащитные очки, размещенные на стеллаже для самообслуживания. После этого злоумышленник быстро покинул магазин, не оплатив товар. Охранник и продавец остановить похитителя не смогли.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение, после чего он был задержан и доставлен в полицию. Это оказался местный житель 1996 года рождения ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабеж». Получены признательные показания.
Фото с сайта pixabay.com
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