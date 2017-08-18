Солнечный удар: сыктывкарец унес из магазина шесть пар солнцезащитных очков

За товар мужчина не расплатился и теперь его обвиняют в грабеже.

В дежурную часть отдела полиции Сыктывкара поступило заявление от представителя торговой организации на улице Петрозаводской. Работник сообщил полицейским, что неизвестный мужчина похитил с прилавка шесть пар солнцезащитных очков.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, продавцы рассказали, что в обеденное время в торговый зал прошел молодой человек. Думая, что за ним никто не наблюдает, покупатель стал складывать в наплечную сумку солнцезащитные очки, размещенные на стеллаже для самообслуживания. После этого злоумышленник быстро покинул магазин, не оплатив товар. Охранник и продавец остановить похитителя не смогли.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение, после чего он был задержан и доставлен в полицию. Это оказался местный житель 1996 года рождения ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса «Грабеж». Получены признательные показания.

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