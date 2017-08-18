В Коми отменили противопожарный режим в лесах

Особый противопожарный режим в Коми был введен в конце мая, однако в этот раз в постановлении правительства ничего не говорилось о запрете разводить костры вблизи лесов и деревьев. Как и не было ограничения на пребывание людей в лесу. Но с 10 июля в северных и центральных районах установился высокий класс пожароопасности. Это вынудило правительство региона 14 июля запретить населению в Сыктывкаре, Вуктыле, Ухте, Усинске, Инте, Печоре, Сосногорске, Ижемском, Княжпогостском, Корткеросском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Цилемском и Усть-Куломском разводить костры вблизи деревьев, а также посещать леса без уведомления регионального лесопожарного центра. Также ограничили въезд в леса транспортных средств и ввели систему контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, режим перестал действовать с 18 августа в связи со сложившимися погодными условиями, исключающими риск возникновения большого количества лесных пожаров и установлением повсеместно в регионе первого класса пожарной опасности по условиям погоды.

По данным регионального лесопожарного центра на 17 августа, с начала пожароопасного сезона в Коми обнаружили 185 лесных пожаров на общей площади 8,162 тысячи гектаров. В прошлом году на эту дату произошло 214 лесных пожаров на общей площади более двух тысяч гектаров.

Особый противопожарный режим вводят в Коми каждый год, он длится с мая по сентябрь. Жители недовольны запретами на посещение лесов, так как сбор грибов и ягод является популярным занятием в это время года. Уведомляют лесопожарный центр о своих передвижениях единицы.

*** В 2016 году разжигать костры в лесах южных районов запретили с 30 апреля, в северных – с 13 мая, отменили его 15 сентября. В 2015 году особый противопожарный режим во всех муниципалитетах Коми был введен 30 апреля и отменен 30 сентября, в 2014 году он действовал с 30 апреля до 25 сентября включительно. В 2013-м режим сохранялся до 4 октября, в 2012-м – до середины сентября.

Фото Владилена Олофинского