Средняя зарплата Коми: реальность и официальные данные

Недавно Комистат опубликовал данные о средних заработках по региону за июнь и за шесть месяцев 2017 года. Актуальный показатель – 48 тысяч 570 рублей, заметно больше прошлогодних – тогда было 43 тысячи 427 рублей. Многим жителям республики эта цифра кажется слишком оптимистичной. Острословы вспоминают шутки из серии «У одного десять пирожков, у другого – ни одного, а в среднем – 5 пирожков на душу населения».

Мы решили воспользоваться статистикой сайта Gorodrabot.ru и узнать о возможных заработках подробнее.

За последний месяц на сайте появилось 3010 вакансий, конкретная цифра указана в 2401 из них, остальные работодатели намерены договариваться. Средний заработок по региону или более щедрое вознаграждение получат 406 соискателей. Большинство компаний, готовых платить высокие зарплаты, ищут сразу нескольких сотрудников на разные должности. Наилучшие шансы, конечно, у жителей Сыктывкара и Усинска.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий – в разделе «Рабочий персонал». Одна из самых востребованных профессий здесь – сварщик, далее следуют машинисты экскаватора и различные специалисты-строители.

В два раза меньше предложений в разделе «Строительство, недвижимость». Большая часть вакансий предназначена для инженеров, также часто ищут метрологов и монтажников. И здесь, и в предыдущих группах большинство работодателей приглашают сотрудников на вахту.

У водителей и логистов также немало возможностей получить среднюю или более высокую зарплату. Востребованы экспедиторы, шоферы легкового и грузового транспорта, но больше всего предложений – для операторов сложной техники: погрузчиков, штабеллеров, ричтраков.

Еще одна сфера, позволяющая получить среднюю по Коми зарплату, – производство. Здесь есть возможности для инженеров КИПиА, мастеров СМР, мастеров различных смен и участков. Некоторые предприятия выплачивают сходные суммы швеям и токарям.

Хорошие шансы на среднюю и более высокую зарплату есть и у представителей высшего менеджмента. Большинство предложений – для начальников различных отделов, генеральных директоров и их заместителей. Некоторым претендентам – например, на должность начальника компрессорной станции, не обойтись без солидных технических знаний.

При относительном разнообразии вакансий со средними и более высокими оплатами количество претендентов на эти суммы относительно невелико. За месяц опубликовано 738 резюме, соискатели, составившие 694 из них, согласны на более низкую зарплату, чем средний показатель заявленный Комистатом.

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