В Коми решили привлечь НКО к социальному обслуживанию населения на дому

Год назад в республике был утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. В документе говорилось, что НКО со временем смогут оказывать услуги в различных сферах – от здравоохранения до культуры и туризма и получать за это деньги из республиканского и муниципальных бюджетов.

Спустя год появилось распоряжение правительства Коми, касающееся услуг в сфере соцзащиты. В документе, подписанном 24 августа, говорится об обеспечении доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в форме социального обслуживания на дому. Речь идет о тех организациях, которые в соответствии с федеральным законодательством признаны исполнителями общественно полезных услуг и включены в реестр НКО, работающих в сфере соцобслуживания.

Курирует эту работу министерство труда, занятости и социальной защиты. Ведомству поручено предусмотреть объем средств из бюджета на финансирование деятельности НКО и провести конкурс на предоставление субсидий.

В распоряжении правительства есть пункт об открытости деятельности НКО. Отмечается, что в состав высшего органа управления НКО в установленном законом порядке могут входить представители муниципальных образований, государственных учреждений социального обслуживания, общественной приемной главы Коми, общественных организаций.

Некоммерческие организации смогут получить в безвозмездное пользование и аренду движимое и недвижимое имущество, находящееся в госсобственности и закрепленное за учреждениями в сфере соцзащиты и соцобслуживания.

*** В Коми сейчас ведутся разговоры о создании социального кластера. Его инициаторы говорят о привлечении негосударственных организаций к оказанию социальных услуг, что приведет к расширению их ассортимента.

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