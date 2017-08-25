Женскую колонию в Коми «населили» тремя республиками

В колонии №31 в Микуни несколько лет подряд осужденные женщины из подручных материалов создают различные объекты на территории. Например, в прошлом году конкурс ландшафтного дизайна был посвящен 55-летней годовщине первого полета человека в космос, а в 2015-м осужденные выточили пенопластовый полуостров и выложили карту России камнями.

В этом году женщины в колонии вновь проявили фантазию и в честь 95-летия создания СССР оформили территории отрядов в белорусском, молдавском и казахском стиле. Как выяснилось, начальники отрядов имеют непосредственное отношение к этим трем бывшим союзным республикам, говорится в сообщении пресс-службы УФСИН по региону.

В итоге на территории колонии появилась карта Белоруссии и фигура девушки в национальном костюме.

Другую часть двора украсили фигуры молдаванина с молдаванкой и искусственный Днестр. Дополняют композицию ботинки с розами и пионами, а также импровизированные пчелы на ветвях дерева у входа в отряд.

Самой масштабной назвали экспозицию из больших картин Байконура и казахских степей с юртой. Рядом установили фигуры представителей этого народа.

*** Конкурс ландшафтного дизайна проходит во всех исправительных учреждениях Коми. Колонии-победителей назовут в октябре.

Фото пресс-службы УФСИН по Коми