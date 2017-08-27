Глава Коми пообещал «не бросать» «Интауголь»

Глава Коми Сергей Гапликов 27 августа провел рабочее совещание, на котором обсуждался главный вопрос - сохранение градообразующего предприятия и его выход на стабильную работу. Участниками встречи с руководством предприятия стали представители коллектива и профсоюзных организаций, военизированной горноспасательной части, руководства города, сообщает пресс-служба главы региона.

С.Гапликов откровенно рассказал участникам совещания о мерах, предпринятых для сохранения производства, подчеркнув, что все необходимые решения по поддержке предприятия поддержаны как на федеральном уровне, так в ходе переговоров с руководством основного потребителя продукции предприятия - Череповецкой ГРЭС, входящего в холдинг «ОГК-2».

Сообщается, что в настоящее время достигнуты договоренности с ОГК-2 по изменению схемы расчетов с «Интауглем». Предусмотрено, что ОГК-2 оплатит доставку угля железнодорожным транспортом до Череповца, выводя в отдельные платежи расчеты с шахтой за поставленный уголь. Это позволило стабилизировать взаимоотношения с «вынужденным генератором», определенным решением Минэнерго России. Кроме того, по предварительным данным переход ЧГРЭС на газ может быть отложен на 2021 год, но для этого «Интауголь» должно выполнять все свои текущие договорные обязательства.

«Каждый мой день начинается с «Интаугля» и заканчивается им. Все, что мы можем делать, мы делаем. Маршруты утвердили, вагоны нашли, с ВГСЧ договорились. Мы убеждаем всех на федеральном уровне, что у шахты есть будущее, работаем с министрами, с вице-премьерами, доказываем перспективы, занимаемся продвижением Инты как территории опережающего развития и говорим, что у Инты есть будущее - но для этого должна жить шахта. Сегодня на складе лежит 180 тысяч тонн угля. Необходимо отправить его, с РЖД мы все проговорили, они готовы дать вагоны - предприятие получит 123 миллиона рублей. Это деньги, которые при разумном вложении могут дать импульс для движения вперед», - рассказал шахтерам С.Гапликов.

Главная цель, по словам главы региона, - расшить узел противоречий, при котором шахта, генерирует убытки до 1 миллиарда рублей в год, и выстроить грамотное исполнение принятой стратегии сохранения «Интаугля». Усугубляет положение отсутствие руководства предприятия, способного решить технические и технологические задачи и сплотить для этого коллектив. При этом некоторые бывшие руководители предприятия могут понести ответственность за действия, которые были направлены не на стабилизацию производства.

«Сегодня нет иного выбора, кроме как объединиться, чтобы вытащить Интауголь из ситуации, в которой он сегодня находится. Мы делаем все, возможное и, порой, невозможное, но без вашего личного желания работать, ничего не получится, - обратился глава Коми к шахтерам. - Да, будет нелегко, но только в таком случае у «Интаугля», у Инты есть будущее. Мне небезразличны люди, небезразличен город, небезразлична шахта - поэтому я все делаю, как руководитель региона, чтобы меня слышали. Нам верит Неверов Сергей Иванович [заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания России, секретарь генсовета партии «Единая Россия»], он обращается вместе с нами в правительство; нам верит Шувалов Игорь Иванович [первый заместитель председателя России], верит Новак Александр Валентинович [министр энергетики], нам верит министерство экономического развития России. Нам верят потому, что понимают, что труд шахтера - это сложная история. И сегодня, в день шахтера, я предлагаю вам: давайте объединим усилия и вместе преодолеем трудности, как когда-то это делали те, кто закладывал основу угольной промышленности республики», - обратился к горнякам С.Гапликов.

Итогом совещания стал ряд поручений для реализации имеющегося на складе угля и получения финансовых средств для продолжения работы предприятия, проведения первоочередных мер по модернизации оборудования и выходу на ритмичную добычу и отгрузку угля.

Руководитель республики рассказал о готовности активнее включиться в работу по стабилизации ситуации на «Интаугле» представителей региона в Федеральном Собрании. Этот вопрос поднимался 23 августа на встрече с депутатом Госдумы от Коми, членом комитета по энергетике Иваном Медведевым. По итогам встречи решено было вынести тему на обсуждение в рамках заседания комитета.

*** ОАО «Шахта «Интауголь» (затем – АО) образовано на базе активов шахты «Интинская», горно-обогатительной фабрики, автобазы и ремонтно-механического завода в процессе конкурсного производства и процедуры банкротства, проводимой в отношении ОАО «Компания «Интауголь» с 9 августа 2007 года. Новое юридическое лицо начало работу в 2010 году. В декабре 2011 года шахту приобрело ООО «БалтРеконструкция» – дочернее предприятие санкт-петербургского ООО «Инвестиционная компания «Таврический». По данным на декабрь 2016 года, 76 процентов акций АО «Шахта «Интауголь» принадлежали АО «Корпорация по развитию Республики Коми», 24 процента – ООО «БРК».

«Интауголь» – второе угледобывающее предприятие в Коми после АО «Воркутауголь». Его основные потребители – электростанции большой мощности, в частности Череповецкая ГРЭС. На предприятии трудятся около 1,5 тысячи человек.

Объем добычи «Интауголь» постоянно снижается: в 2012 году было добыто 2,05 миллиона тонн угля, в 2013-м – 1,77 миллиона тонн, в 2014-м – 1,72 миллиона тонн, в 2015-м – 1,4 миллиона, за 2016 год – 1,22 миллиона. В первом полугодии 2017 года объем добычи составил 295,5 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 36,6 процента.

Падение объемов добычи угля произошло в результате сложной финансовой и экономической ситуации, образовавшейся на предприятии: сокращение объемов отгрузки интинского угля из-за падения спроса на рынке энергоресурсов, несвоевременные расчеты покупателей за отгруженную продукцию, простои шахты из-за выхода очистных работ в зоны горно-геологических нарушений. В конце 2015 года произошел обвал лавы, работы на шахте были приостановлены. Из-за аварии работы не велись и в течение двух недель весной 2016 года.

Последний раз предприятие получало прибыль в 2012 году, она составила 117,4 миллиона рублей. Последующие три года акционерное общество заканчивало с чистым убытком: в 2013-м он составлял 645 миллиона рублей, в 2014-м – 846 миллионов, в 2015-м – 1,1 миллиарда. Данные за 2016 год пока не опубликованы.

С 16 ноября 2015 года определением Арбитражного суда Коми АО «Шахта «Интауголь» признанобанкротом, было введено конкурсное производство.

Республика все это время продолжала помогать компании. Для решения главной проблемы – сбыта продукции – велась постоянная работа по сохранению поставок угля на Череповецкую ГРЭС. Решение о продлении статуса вынужденного генератора блоков 1-3 Череповецкой ГРЭС до конца 2015 года все же было принято, что временно обеспечило стабильность поставок продукции из Инты. Была договоренность с Минэнерго о дальнейшем пролонгировании этого статуса еще на три года.

Кроме того, Минпром выступает за диверсификацию существующих рынков сбыта «Интаугля», как вариант рассматривалась Мурманская область. В целом объем поставок на рынок Северо-Запада может составить 2 миллиона тонн угля в год, в этом случае объем добычи интинской шахты можно было бы увеличить до 3-3,5 миллиона тонн в год. Еще одни потенциальные потребители интинских углей – Кировская область и НАО.

Весной 2017 года был продлен срок конкурсного производства в отношении АО «Шахта «Интауголь». На тот момент общая сумма включенных в реестр требований составлял 2,147 миллиарда рублей, задолженность по текущим платежам – 2,226 миллиарда рублей, в том числе по зарплате и по НДФЛ – 157 миллионов рублей. В сумме – около 4,5 миллиарда рублей.

Весной 2017 года вместо АО «Шахта «Интауголь» было создано новое АО «Интауголь» (правда, в налоговых органах оно было зарегистрировано еще в апреле 2016-го). Большинство работников перешло на новое предприятие. Руководство компании представило в правительство план по стабилизации работы шахты.

А 1 июня горняки АО «Интауголь» объявили забастовку из-за задержек по зарплате. Вскоре правительство республики направило 30 миллионов рублей на погашение части долгов перед работниками. Забастовка завершилась 10 июня.

В конце июня на заседании президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цукановзаявил, что шахту «Интинская» придется закрыть, если не найдется инвестор, готовый вложить в деятельность предприятия 5 миллиардов рублей. Если это произойдет, придется переселить 28 тысяч человек, потратив на это 30 миллиардов рублей.

Генеральный директор АО «Интауголь» Игорь Раюшкин 4 августа продлил до 15 сентября действие приказа от 14 июня о приостановке работ на предприятии. Это сделано в связи с отсутствием ведения очистного фронта и реализации угольной продукции, а как следствие отсутствием финансовых средств на производственно-хозяйственную деятельность. Кроме того, временно было прекращено оказание услуг по аварийно-спасательному (горноспасательному) обслуживанию со стороны ФГУП «ВГСЧ Печорского бассейна». В то же время СМИ сообщали, что работа единственной шахты «Интинской» прекращена до 10 октября.

Ситуацию осложняет возможный отказ Череповецкой ГРЭС от интинского угля в связи с переводом котлов на газ. Если это произойдет, то перспектив у интинского предприятия не останется. Профсоюзу известно, что намечено сокращение работников. Высвобождение персонала будут проходить в два этапа: в октябре сократят 145 человек, а в декабре – 100 человек. На сегодня штат предприятия насчитывает 1370 человек, из них около 600 шахтеров. Высвобождение коснется как сотрудников управления, так и рабочих шахты.

Шахтеры 19 августа опубликовали 8-минутное видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем говорится о значимости предприятия для города: если «Интауголь» закроют, то пострадает не менее 5 тысяч человек, в будущем население Инты сократится с 27-28 тысяч до 10-12 тысяч человек, закроются садики, школы, больницы, большинство бюджетных и государственных учреждений, малый бизнес и торговля свернут свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в течение 2014-2017 годов предприятию была оказана финансовая помощь со стороны республиканских властей в виде займов на сумму 869,8 миллиона рублей. Но в сообщении пресс-службы главы Коми 23 августа отмечается, что «на погашение долгов перед интинскими шахтерами по зарплате и иным социальным выплатам за последние месяцы было направлено свыше 166 миллионов рублей, а за два последних года правительство республики направило на поддержку предприятия порядка 1 миллиарда рублей».

Фото с сайта rkomi.ru