В Коми за полгода усыновили 30 детей-сирот

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в республике на начало 2017 года насчитывалось 5163 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году 661 ребенок был устроен на семейные формы воспитания, в том числе усыновили 79 детей, приняли под опеку 478 детей, а в приемные семьи забрали 72 ребенка. Всего на начало 2017 года в Коми насчитывалось 258 приемных семей, в которых воспитывались 553 несовершеннолетних ребенка и 1843 опекунских семьи с 2145 несовершеннолетними детьми.

В Коми при усыновлении детей-сирот предусмотрено единовременное денежное пособие в 200 тысяч рублей - при усыновлении ребенка без отклонений в развитии и 250 тысяч рублей - при усыновлении ребенка с особенностями развития. По инициативе главы региона предоставление подъемных продлено до конца 2018 года, сообщает пресс-служба Минсоцтруда Коми.

Как отметили в ведомстве, пособие при усыновлении выплачивается гражданам России на каждого усыновленного ребенка дополнительно к аналогичной федеральной мере социальной поддержки

«Усыновление – это форма семейного устройства детей-сирот, которая максимально отвечает интересам ребенка, ведь усыновленный ребенок приобретает в новой семье все права кровного ребенка. Чтобы стимулировать развитие института усыновления среди наших сограждан, в Коми и было введено пособие при усыновлении. Практика доказала действенность этой меры соцподдержки. Так, за шесть месяцев текущего года наши соотечественники стали полноценными родителями для 28 детей-сирот из Коми, двое детей усыновлены иностранными гражданами. Всего в семьях усыновителей сейчас живут 1457 детей из нашей республики», - рассказали в Минсоцтруда региона.

Что касается других форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то, по данным регионального ведомства, на сегодня 54 ребенка-сироты обрели новый дом в приемных семьях, 204 ребенка – в семьях опекунов.

Отмечается, что кроме пособия усыновителям, в республиканском законодательстве установлен ряд других мер социальной поддержки в сфере опеки и попечительства. В бюджете Коми на эти цели на 2017 год предусмотрено 620,1 миллиона рублей.

Напомним, в феврале этого года на заседании комитета Государственного Совета Коми по законодательству и местному самоуправлению стало известно, что в республике уменьшается количество приемных семей. Если в 2015-м таких было 1930, то в 2016-м их осталось 1843. Происходит это потому, что семьи стали возвращать детей обратно, так как им не хватает денег, они не справляются. Сейчас семьи получают в месяц 8 тысяч рублей, а содержание ребенка в детском доме обходится бюджету в 937 тысяч в год (то есть 78 тысяч в месяц). Как озвучил тогда заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Алексей Зезегов, если бы выплату увеличили в два раза или хотя бы до 15 тысяч рублей в месяц, то тогда бы выросло число приемных семей, что привело бы к некой экономии бюджетных средств. Кроме того, больше бы детей получили необходимую социализацию в семьях.

В марте этого года во время круглого стола в Госсовете Коми было озвучено, что приемные семьи сегодня сталкиваются с целым рядом проблем правового, экономического и социального характера. Основная из них – величина пособия на воспитание приемного ребенка, которая в Коми сегодня ниже прожиточного минимума. Кроме того, остро стоят проблемы летнего отдыха детей, обеспечения детей-сирот жильем и взыскания алиментов с биологических родителей ребенка.

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