Академики не поддержали идею создания русской азбуки на латинице

Российский депутат Владимир Петров направил в Российкую академию наук и министерство образования и науки обращение с предложением создать вторую русскую азбуку, основанную на латинице, сообщает ТАСС. Однако лингвистам Института русского языка имени Виноградова эта идея не понравилась.

В частности, заместитель директора института по научной работе, доктор филологических наук Владимир Плунгян подчеркнул, что «русские тексты давным-давно передаются латиницей». К примеру, в метро в названиях станций. Также дублируются латинскими буквами и названия улиц. Ученый напомнил, что сегодня существует как минимум три государственных стандарта по передаче русских слов латиницей и резюмировал: «Не нужно создавать ничего заново, а просто упорядочить то, что есть. В принципе, какое-то регулирование нужно, но могу сказать по опыту, что регламентации в этой сфере не очень помогают, норма все равно складывается стихийно», - цитирует «Российская газета».

По мнению В.Плунгяна, создавать новый алфавит имеют право только ученые. "Эта идея по созданию нового алфавита не кажется мне реалистичной, проблема такая есть, да, но очередное переворачивание всего с ног на голову не кажется мне продуктивным путем, - добавил В.Плунгян.

К тому же, по мнению многих исследователей, такое преобразование хотя и способствует глобализации мирового лингвистического пространства, однако может закончиться полным переходом русского с кириллицы на латиницу. «А это, как минимум, лишит наш язык самобытности и исторической уникальности, которая складывалась веками», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не согласились уравнять буквы «е» и ё» в личных данных и документах.

Фото Антонины Лапуньковой