В Прилузском районе при столкновении микроавтобуса и внедорожника пострадало три человека

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 31 августа на 635 километре автодороги Сыктывкар-Чебоксары на территории Прилузского района столкнулись микроавтобус и Toyota Land Cruiser.

Известно, что микроавтобус перевозил 20 пассажиров. Пострадало три человека - житель Пермского края 1985 года рождения, житель Удмуртии 1961 года рождения и жительница Москвы 1953 года рождения. Последние двое с травмами госпитализированы. По данным СМИ, ни пострадавшие, ни водители-участники происшествия не являются жителями Коми.

Следователи дадут правовую оценку, в том числе, на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса («производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Фото предоставлено СПАС-Коми