Жители Коми отдают по кредитам треть своего дохода

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня долговой нагрузки населения по итогам первого полугодия 2017 года на основе данных о 79 миллионах заемщиков. В исследовании уточняется, что кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35 процентов.

По итогам первых шести месяцев 2017 года номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 32 процента, тогда как год назад он равнялся 34 процента. При этом средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12,3 тысячи рублей до 12,5 тысячи. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за год на 2,9 тысячи рублей.

В диапазоне PTI до 30 процентов за указанный период оказались 12 регионов, в их число попала и Коми. В республике заемщики в 2017 году в среднем отдают по кредитам 30 процентов своих доходов. Год назад они платили 31 процент.

В 13 регионах России уровень кредитной нагрузки в этом году превысил 50 процентов. Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен в Ямало-Ненецком АО (17 процентов), Сахалинской области (21 процент), НАО (22 процента), в Камчатском крае (22 процента) и на Чукотке (23 процента). Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (62 процента), Ивановской области (57 процентов), Кабардино-Балкарии (57 процентов), Калмыкии (55 процентов), Тамбовской (52 процента) и Саратовской области (52 процента).

Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7,3 тысячи рублей), Дагестана (8,4 тысячи рублей), Чечни (9,1 тысячи рублей), Северной Осетии (9,4 тысячи рублей) и Алтая (9,4 тысячи рублей).

Фото Владилена Олофинского