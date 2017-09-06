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Среда, 06 сентября 2017, 13:23
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13:23
Жители Коми отдают по кредитам треть своего дохода

По банковской классификации, это норма.

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня долговой нагрузки населения по итогам первого полугодия 2017 года на основе данных о 79 миллионах заемщиков. В исследовании уточняется, что кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35 процентов.

По итогам первых шести месяцев 2017 года номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 32 процента, тогда как год назад он равнялся 34 процента. При этом средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12,3 тысячи рублей до 12,5 тысячи. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за год на 2,9 тысячи рублей.

В диапазоне PTI до 30 процентов за указанный период оказались 12 регионов, в их число попала и Коми. В республике заемщики в 2017 году в среднем отдают по кредитам 30 процентов своих доходов. Год назад они платили 31 процент.

В 13 регионах России уровень кредитной нагрузки в этом году превысил 50 процентов. Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен в Ямало-Ненецком АО (17 процентов), Сахалинской области (21 процент), НАО (22 процента), в Камчатском крае (22 процента) и на Чукотке (23 процента). Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (62 процента), Ивановской области (57 процентов), Кабардино-Балкарии (57 процентов), Калмыкии (55 процентов), Тамбовской (52 процента) и Саратовской области (52 процента).

Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7,3 тысячи рублей), Дагестана (8,4 тысячи рублей), Чечни (9,1 тысячи рублей), Северной Осетии (9,4 тысячи рублей) и Алтая (9,4 тысячи рублей).

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиНАОЧукоткаСахалинЧечняИнгушетияТамбовская областьАлтай
Общество
Социум
кредитплатежидоходстатистика
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