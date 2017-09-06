Американские ученые нашли микроволокна пластика в питьевой воде

Согласно исследованию Orb Media, 83 процента из 159 образцов питьевой воды, взятых в нескольких странах мира, имеют в своем составе микроскопические пластиковые волокна. Исследованием руководила доктор наук, профессор химии Шерри А. Мэйсон из Нью-йоркского университета, тесты проводила Мэри Косуф, студент-магистрант Миннесотского университета, пишет Futurist.

Из 33 тестовых проб, взятых в США, 94 процента показали наличие пластика в воде. Исследования образцов из Индии, Эквадора, Уганды, Индонезии и Европы также выявили пластиковые волокна. Более того, уровень загрязнения в нью-йоркском ресторане Trump Grill оказался таким же, как в эквадорском городе Кито. Ученые предполагают, что раз пластик оказался в питье, то его можно найти и в пище.

Причина такой распространенности пластиковых волокон в питьевой воде – общий уровень загрязнения Земли промышленными отходами человеческой жизнедеятельности. Ранее похожие инородные объекты находили в животных и растениях, следовательно, они потребляются людьми вместе с едой. Дальнейшие исследования должны показать, какое воздействие оказывают эти микроскопические пластиковые волокна на организм человека.

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