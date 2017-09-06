Сыктывкарцы снова смогут привиться от гриппа в передвижном пункте

Машина будет стоять у ТРЦ «Макси» по выходным в сентябре и 1 октября.

Минздрав Коми решил повысить доступность вакцинопрофилактики и охватить большое количество населения в предэпидемический период.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в сентябре и октябре возле ТРЦ «Макси» будет работать передвижной пункт вакцинации Центральной поликлиники Сыктывкара. Все желающие сделать прививку против гриппа могут пройти в специализированный автомобиль Республиканской станции переливания крови, в котором будет работать мобильный прививочный пункт. Выездная работа ориентирована на взрослое население. Для того чтобы сделать прививку от гриппа при себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинский полис.

Напомним, в прошлом году жителям столицы республики также делали прививки в передвижном пункте. В результате активной прививочной кампании от тяжелых осложнений гриппа защитили более 40 процентов населения республики.

«Своевременная вакцинация от гриппа является лучшей мерой, обеспечивающей защиту от этого серьезного заболевания. Сделать прививку нужно как можно раньше – до наступления эпидемической ситуации. Торговые центры посещает большое количество людей, мы надеемся, что граждане, у которых не хватает времени сделать прививку в будние дни, смогут в удобное время пройти эту важную процедуру. Также перед началом сезона заболеваемости обязательно сводите в прививочный кабинет вашей поликлиники на прививку своих детей», - отметил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в этом году в республику придет более заразный грипп.

Автомобиль со специалистами будет работать 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 сентября, а также 1 октября. Время работы бригады – с 10:30 до 16:30. Пункт вакцинации будет расположен на парковке ТРЦ «Макси».

График работы передвижного пункта вакцинации с возможными изменениями будет доступен на сайте министерства здравоохранения Коми и в группе министерства в социальных сетях – «ВКонтаке»,«Facebook» и «Twitter».

Фото пресс-службы Минздрава Коми