На фестиваль еды «Свое» в подмосковной усадьбе «Архангельское» соберется сотня фермеров

В подмосковной усадьбе «Архангельское» 15-17 сентября 2017 года пройдет фестиваль еды «Свое», организованный Россельхозбанком.

По сообщению пресс-службы кредитного учреждения, в мероприятии примут участие порядка 100 российских фермеров, которые представят свою продукцию в различных товарных категориях. Также на фестивале будут организованы фудкорт, участники которого предложат гостям еду из отечественных продуктов, и детская зона – мини-ферма с аниматорами, тематическими играми и контактным зоопарком. Кроме того, в программе мероприятия – музыкальные выступления, мастер-классы от известных флористов и художников, лекции, выступления официальных лиц.

Россельхозбанк не только является ключевым кредитором аграриев, но и уделяет значительное внимание популяризации их деятельности и нефинансовым мерам поддержки. Банк приглашает всех жителей Москвы и Подмосковья присоединиться к яркому семейному празднику и поддержать российских производителей. Часы работы фестиваля – с 10:00 до 20:00.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook