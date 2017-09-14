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Четверг, 14 сентября 2017, 12:51
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12:51
На заправках в Коми подорожал бензин

Новых максимумов цены на топливо достигли 11 сентября.

Как сообщили «КомиОнлайну» на сыктывкарских заправках ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт», на 40 копеек подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95, который теперь стоит 37,94 и 39,54 рубля за литр соответственно. Стоимость бензина марки АИ-100 (заменил АИ-98) поднялась до 45,99 рубля за литр, а дизтоплива («Экто» – 40,3 рубля, «Евро» – 40 рублей) не изменились.

На АЗС «Компании 2000» по сравнению с ценами в марте литр АИ-95 стал дороже на 80 копеек (38,7 рубля), АИ-92 – на 1,5 рубля (37,1 рубля). Цена дизтоплива не изменилась - 39,3 рубля за литр.

На автозаправках одного из индивидуальных предпринимателей (бывшие «Пилот») тоже поднялись цены на бензин, которые на разных АЗС могут различаться. На одной из них сейчас литр АИ-95 продают за 39,5 рубля, АИ-92 - 37,9 рубля за литр. Дизтопливо стоит 39,9 рубля за литр.

В регионе впервые в этом году повышение цен на бензин произошло в ночь на 16 марта, затем топливо подорожало 23 марта и 30 марта. Затем летом дорожал бензин марки АИ-92.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Коми
Общество
Социум
бензинценыАЗСавтозаправка
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