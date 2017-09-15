КомиОнлайн

Новости

Пятница, 15 сентября 2017, 15:11
  • 192
  • 0
  • 1

15:11
Учительница из Сосногорска перевела более миллиона рублей лжецелителям за избавление от злого рока

Женщина ранее уже потеряла 400 тысяч рублей, отдав их колдунье-шарлатанке.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми,  установлено, что за помощью к магам 48-летняя женщина из Сосногорского района обратилась, оказавшись в сложной жизненной ситуации. С ее слов, она пыталась вернуть мужа в семью, однако не смогла. Поэтому решила, что над ней висит злой рок. Чтобы изменить ситуацию, она решила обратиться к услугам некой ясновидящей, рекламу которой нашла в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина связалась с целительницей и заказала у нее проведение различных ритуалов, а также покупала необходимую для этого атрибутику – амулеты и другие якобы магические предметы. Чтобы расплатиться за оказанные услуги, потерпевшая заняла деньги у близких и знакомых, оформила кредиты в банках. Общая сумма потраченных средств составила 1 миллион 125,5 тысячи рублей.

В определенный момент жительница района разуверилась в магической помощи и поняла, что это обман. Несмотря на это, когда с ней созвонились лжеэкстрасены и предложили для полного исцеления отвезти ее в Иерусалим за 75 тысяч рублей, она вновь перечислила им деньги.

В настоящее время по факту мошенничества в особо крупном размере полиция возбудила уголовное дело. Установлено, что номера телефонов, с которых выходили на связь, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

В прошлом году сосногорка решила воспользоваться услугами магов, желая вернуть супруга, который от нее ушел. В результате телефонные переговоры с мнимыми чародеями привели к вытягиванию из потерпевшей денег. Сначала так называемым магам потребовались средства на ритуальные свечи, потом клиентке сообщили о проблемах со здоровьем, и деньги попросили для снятия порчи, а затем - на различную церковную утварь. Лишь после того как кошелек женщины опустел на 400 тысяч рублей, а желаемый эффект от магического вмешательства так и не наступил, она засомневалась и обратилась в полицию.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Сосногорский район
Криминал
Социум
лжецелителиМошенничествоэкстрасенсы
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Менеджер по развитию
Красное & Белое, розничная сеть (Сыктывкар)
от 25000 RUR



Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика