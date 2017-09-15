Учительница из Сосногорска перевела более миллиона рублей лжецелителям за избавление от злого рока

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, установлено, что за помощью к магам 48-летняя женщина из Сосногорского района обратилась, оказавшись в сложной жизненной ситуации. С ее слов, она пыталась вернуть мужа в семью, однако не смогла. Поэтому решила, что над ней висит злой рок. Чтобы изменить ситуацию, она решила обратиться к услугам некой ясновидящей, рекламу которой нашла в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина связалась с целительницей и заказала у нее проведение различных ритуалов, а также покупала необходимую для этого атрибутику – амулеты и другие якобы магические предметы. Чтобы расплатиться за оказанные услуги, потерпевшая заняла деньги у близких и знакомых, оформила кредиты в банках. Общая сумма потраченных средств составила 1 миллион 125,5 тысячи рублей.

В определенный момент жительница района разуверилась в магической помощи и поняла, что это обман. Несмотря на это, когда с ней созвонились лжеэкстрасены и предложили для полного исцеления отвезти ее в Иерусалим за 75 тысяч рублей, она вновь перечислила им деньги.

В настоящее время по факту мошенничества в особо крупном размере полиция возбудила уголовное дело. Установлено, что номера телефонов, с которых выходили на связь, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

В прошлом году сосногорка решила воспользоваться услугами магов, желая вернуть супруга, который от нее ушел. В результате телефонные переговоры с мнимыми чародеями привели к вытягиванию из потерпевшей денег. Сначала так называемым магам потребовались средства на ритуальные свечи, потом клиентке сообщили о проблемах со здоровьем, и деньги попросили для снятия порчи, а затем - на различную церковную утварь. Лишь после того как кошелек женщины опустел на 400 тысяч рублей, а желаемый эффект от магического вмешательства так и не наступил, она засомневалась и обратилась в полицию.

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