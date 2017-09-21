Председатель совета Сосногорского района незаконно уволил главу администрации

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, при проверке установили, что 18 сентября 2017 года постановлением главы и председателя совета Сосногорского района Виктор Шомесов был уволен с должности руководителя районной администрации по статье «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации» Трудового кодекса РФ. При этом вопреки закону и уставу совет вопрос об освобождении В.Шомесова от занимаемой должности не рассматривал и решения не принимал.

Для восстановления законности прокуратура Сосногорска 21 сентября направила в горсуд исковое заявление о признании незаконными распоряжения главы района и увольнения со службы В.Шомесова, восстановлении его на работе в должности руководителя районной администрации.

Кроме того, председателю совета района вручено уведомление о необходимости явиться в прокуратуру для дачи объяснений и решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье «Самоуправство».

Тем временем 21 сентября на внеочередном заседании совета Сосногорского района депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию председателя Владислава Гаврилова. Исполнение обязанностей председателя совета района возложено на Александра Сибецкого, сообщает пресс-служба местной администрации.

Фото Владилена Олофинского