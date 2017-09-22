Детсад в Усть-Цильме на месте коровника достроят к ноябрю

История со строительством детского сада на 120 мест в Усть-Цильме с самого начала вызывала много вопросов. Еще до начала каких-либо работ экологи возмущались, что здание появится на месте коровника, а из окон дошкольного учреждения будет открываться вид на кладбище. Лишь в сентябре 2014 года все разрешения были получены.

Однако процедура сноса старого сооружения, подготовка площади и начало строительства объекта затянулась из-за многочисленных жалоб, поступающих в правоохранительные органы и антимонопольную службу. В результате возводить садик начали с опозданием более чем на год – только в июне 2015 года была забита первая свая.

Из-за упущенного времени и финансового кризиса строители столкнулись с ростом цен на материалы более чем в два раза. Но это не помешало продолжить работу на объекте.

Между тем жалобы продолжали поступать, и в октябре 2016 года вся документация по строительству детского сада была изъята ФСБ. Отсутствие документов замедлило процесс.

Зимой 2017 года строительство детсада проверила аудиторская фирма, которая сделала заключение о том, что работы были выполнены на 107 миллионов рублей в ценах контрактов.

Стоимость возведения детсада разнится. Например, пресс-служба главы Коми в марте 2016 года заявляла о 152,646 миллиона рублей, хотя местная газета «Красная Печора» в 2015 году писала, что «вся стоимость этого объекта – 169 миллионов рублей».

В июне 2017 года министр финансов Коми Галина Рубцова заявила, что непотраченные 13 миллионов рублей вернулись в республиканский бюджет.

Ожидается, что траты на объект изучит Контрольно-счетная палата. В начале июля руководителя подрядной организации заподозрили в незаконном получении 2 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком расторгнули. Аукцион на завершение строительства объекта, выполненное на 86 процентов, хотели объявить в августе.

В сентябре после обнаруженных нарушений при заключении и исполнении муниципального контракта на организацию строительства детсада оштрафовали руководителя администрации Усть-Цилемского района Алексея Поздеева.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, на завершение строительства детсада привлекли 27 миллионов рублей внебюджетных средств. В настоящее время завершаются внутренние работы и обшивка фасадов, выполнена замена дренажной системы, подключено отопление. Планируется, что объект будет готов к концу октября.

Фото Виктора Семенова с сайта tribuna.nad.ru и Анастасии Поздеевой с сайта perm.aif.ru