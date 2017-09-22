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Пятница, 22 сентября 2017, 20:17
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20:17
Жители дома в Усинске нашли тело печорца в необычной позе

Мужчина стоял в подъезде, облокотившись на подоконник.

В полицию Усинска вечером 5 сентября поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме по улице Парковой обнаружен мужчина, который не подавал признаков жизни. Его заметила жительница дома на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он стоял возле окна, на его лице была кровь. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

Как сообщили «КомиОнлайну» в усинском отделе следственного управления СК по Коми, по факту смертельного случая проводится проверка. К настоящему времени установлено, что 53-летний мужчина приехал из Печоры. На его голове имелась рана, он скончался в подъезде в результате кровопотери. Вероятно, он получил травму при падении. Следы крови также обнаружили на пятом этаже. Судмедэксперты и следователи устанавливают, имела ли смерть мужчины криминальный характер. Это станет ясно после проведения экспертизы и завершения всех необходимых проверочных действий.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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Усинск
Происшествия
Социум
подъездтруп
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