Жители дома в Усинске нашли тело печорца в необычной позе

В полицию Усинска вечером 5 сентября поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме по улице Парковой обнаружен мужчина, который не подавал признаков жизни. Его заметила жительница дома на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он стоял возле окна, на его лице была кровь. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

Как сообщили «КомиОнлайну» в усинском отделе следственного управления СК по Коми, по факту смертельного случая проводится проверка. К настоящему времени установлено, что 53-летний мужчина приехал из Печоры. На его голове имелась рана, он скончался в подъезде в результате кровопотери. Вероятно, он получил травму при падении. Следы крови также обнаружили на пятом этаже. Судмедэксперты и следователи устанавливают, имела ли смерть мужчины криминальный характер. Это станет ясно после проведения экспертизы и завершения всех необходимых проверочных действий.

Фото Владилена Олофинского