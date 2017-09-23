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Суббота, 23 сентября 2017, 20:42
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«Строитель» уступил в третьем матче на Кубке России

Команде не удалось удержать победный счет в игре с "Водником".

Сыктывкарский «Строитель» потерпел второе поражение на первом этапе Кубка России по хоккею с мячом, который проводят в эти дни в Ульяновске. В третьей игре турнира сыктывкарцы сразились с архангельским «Водником» и проиграли со счетом 3:6

На четвертой минуте Владимир Власюк открыл счет в игре, а чуть позже Максим Зубарев увеличил преимущество «Строителя». После одного пропущенного мяча отличился Александр Воюшин. Но до перерыва архангелогородцы вновь сократили отставание. Во второй половине встречи в ворота сыктывкарской команды влетели четыре безответных мяча.

Следующий матч состоится 24 сентября, сыктывкарцы сыграют с командой «Динамо-Казань».

В первой игре на турнире 21 сентября «Строитель» добился победы над кировской «Родиной» со счетом 4:3. А 22 сентября потерпел разгромное поражение от красногорского «Зоркого».

В 2016 году «Строитель» участвовал в Кубке России, но не пробился в его финальную часть. Команда выиграла только один матч на турнире.

Фото Минспорта Коми

Владилен Олофинский
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Ульяновск
Спорт
Социум
СтроительЗоркийКубок Россиихоккей с мячом
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