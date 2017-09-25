КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 25 сентября 2017, 13:52
  • 183
  • 0
  • 1

13:52
Командир горноспасательного отряда Печорского бассейна не признал себя виновным во взяточничестве

Леонида Лобкова обвинили в получении 900 тысяч рублей.

По информации СУ СК по Коми, расследование уголовного дела в отношении командира военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонида Лобкова завершено. В ходе следствия Л.Лобков, находящийся под стражей, не признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, начальника воркутинского отдела Гострудинспекции Петра Гильца и командира военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Л.Лобкова заподозрили в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

По данным следствия, в 2014-2016 годах подозреваемые получили от лиц, действующих в интересах «Воркутауголь», денежные средства за попустительство по службе при проведении проверок. А.Гончаренко получил не менее 810 тысяч рублей, Л.Лобков – не менее 900 тысяч рублей, П.Гильц – не менее 1 миллиона рублей.

Фигурантам предъявлены обвинения. При первоначальных следственных действиях А.Гончаренко признал вину в совершенном преступлении и дал признательные показания. Его 30 ноября суд заключил под домашний арест. П.Гильц и Л.Лобков вину не признали. Их арестовали и поместили в СИЗО. П.Гильц скончался в конце декабря прошлого года. Его тело с признаками суицида нашли в камере сыктывкарского СИЗО. Следователи не нашли криминала в его смерти.

Расследование дел в отношении других лиц, обвиняемых во взяточничествекак при деятельности «Воркутаугля», так и при реализации контролирующими органами своих полномочий в сфере промышленной безопасности. Предположительно, А.Гончаренко получил взятку от бывшего гендиректора «Воркутаугля» В.Шаблакова (он возглавлял предприятие с октября 2014 года, уволился по собственному желанию с занимаемой должности в начале ноября 2016 года), действовавшего по указанию экс-гендиректора «Северсталь Менеджмент» Вадима Ларина, который может находиться в Великобритании, вероятно, скрываясь от следствия. В.Ларин возглавлял «Воркутауголь» в 2007-2010 годы.

Следствие устанавливает местонахождение В.Ларина, а В.Шаблаков, наоборот, сотрудничает с правоохранителями. В.Ларин арестован заочно.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиВоркута
Криминал
Социум
Коррупцияобвинениегорноспасатели
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Медицинский представитель
ЭГИС, Фармацевтический завод (Сыктывкар)

Сити-менеджер
Эврика,ООО (Сыктывкар)

Старший эксперт
Росгосстрах (Сыктывкар)
от 20000 до 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Кто есть кто

Орда Павел Анатольевич
Родился 29 сентября 1966 г.
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика