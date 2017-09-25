Командир горноспасательного отряда Печорского бассейна не признал себя виновным во взяточничестве

По информации СУ СК по Коми, расследование уголовного дела в отношении командира военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонида Лобкова завершено. В ходе следствия Л.Лобков, находящийся под стражей, не признал вину по предъявленному обвинению. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, начальника воркутинского отдела Гострудинспекции Петра Гильца и командира военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Л.Лобкова заподозрили в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

По данным следствия, в 2014-2016 годах подозреваемые получили от лиц, действующих в интересах «Воркутауголь», денежные средства за попустительство по службе при проведении проверок. А.Гончаренко получил не менее 810 тысяч рублей, Л.Лобков – не менее 900 тысяч рублей, П.Гильц – не менее 1 миллиона рублей.

Фигурантам предъявлены обвинения. При первоначальных следственных действиях А.Гончаренко признал вину в совершенном преступлении и дал признательные показания. Его 30 ноября суд заключил под домашний арест. П.Гильц и Л.Лобков вину не признали. Их арестовали и поместили в СИЗО. П.Гильц скончался в конце декабря прошлого года. Его тело с признаками суицида нашли в камере сыктывкарского СИЗО. Следователи не нашли криминала в его смерти.

Расследование дел в отношении других лиц, обвиняемых во взяточничествекак при деятельности «Воркутаугля», так и при реализации контролирующими органами своих полномочий в сфере промышленной безопасности. Предположительно, А.Гончаренко получил взятку от бывшего гендиректора «Воркутаугля» В.Шаблакова (он возглавлял предприятие с октября 2014 года, уволился по собственному желанию с занимаемой должности в начале ноября 2016 года), действовавшего по указанию экс-гендиректора «Северсталь Менеджмент» Вадима Ларина, который может находиться в Великобритании, вероятно, скрываясь от следствия. В.Ларин возглавлял «Воркутауголь» в 2007-2010 годы.

Следствие устанавливает местонахождение В.Ларина, а В.Шаблаков, наоборот, сотрудничает с правоохранителями. В.Ларин арестован заочно.

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