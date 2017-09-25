Роуминг в России отменят в начале следующего года

В начале 2018 года пользователи смогут говорить по домашним тарифам внутри своей сети в любом городе страны. Об этом объявили Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба, пишет «Российская газета».

«Рассчитываем, что уже к концу 2017 года мы сможем выйти на набор решений, в том числе поправок в нормативно-правовые акты, и в начале 2018 года прямое понятие роуминга из тарифов и из расчетов уже уберут», - сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров по итогам совещания об отмене роуминга, которое прошло 25 сентября в ФАС.

Через месяц ведомства намерены провести еще одно совещание для сверки юридических и технических деталей, корректировки существующих тарифных планов или создание новых.

Что касается национального роуминга (когда абонент звонит на номер не своего, а чужого оператора связи), то по этому виду роуминга ФАС и Минкомсвязь рассчитывают выйти на экономически обоснованные решения к концу года.

«Отмена роуминга не приведет к тому, что кому-то придется платить больше. Это недопустимая вещь. И такого не будет», - пообещал руководитель ФАС Игорь Артемьев. Операторы, по его словам, для выстраивания новой модели вне роуминга получат недискриминационный доступ в дома.

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