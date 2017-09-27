Глава Минобрнауки предложила ввести в школах уроки шахмат и сократить количество изучаемых языков

Министр образования и науки России Ольга Васильева в интервью RT заявила, что в школах целесообразно изучать только один иностранный язык. Она пояснила, что их не будет возможно выучить в должной мере, говорится в материале издания.

«Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский — это язык международного общения на сегодняшний день», — цитирует издание О.Васильеву.

Министр отметила, что большая часть научных статей пишется на английском языке, поэтому, чтобы быть конкурентоспособными, россиянам нужно не только говорить на нем, но и писать.

По ее словам, если школа имеет ресурсы на дополнительные уроки второго иностранного, это только приветствуется. И все же, по ее мнению, лучше знать один иностранный язык, не занимаясь «очковтирательством и шапкозакидательством».

Ранее издание приводило точку зрения главы Минобрнауки на введение уроков шахмат в школах. «Шахматы — это интеллект, это его развитие, с этим никто не будет спорить. При этом абсолютно никакая затратность. И самое главное, что методика настолько хороша (потому что в шахматы играют не первое тысячелетие), что даже учитель, который раньше не владел игрой в шахматы, может в течение очень короткого времени сам понять основы этой игры и начать готовить малышей. Это должно быть в школах», - заключила О.Васильева.

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