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Четверг, 28 сентября 2017, 22:55
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22:55
Тепличный комплекс в Сосногорске начнут строить в конце ноября

Инвесторы и власти не сомневаются в успешной реализации проекта.

Минсельхоз Коми и руководство тепличного комплекса «Сосногорский» подписали соглашение о предоставлении субсидий на реализацию проекта. Об этом сообщается на сайте правительства Коми.

«Предварительно в бюджете Республики Коми предусмотрено порядка 150 миллионов рублей на строительство тепличного комплекса. С мая месяца проделана огромная работа. Убрали старый свинарник, полностью подготовили площадку для начала строительных работ. Подрядчик обязуется забить первые сваи уже в конце ноября текущего года. Проект будет реализован. В этом нет никаких сомнений. Нет никаких рисков. Все идет по графику, даже с небольшим опережением», - отметил во время рабочей поездки в Сосногорский район заместитель председателя правительства Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Генеральный директор ООО ТК «Сосногорский» Павел Трусагин заверил всех, что проектирование идет полным ходом. В октябре проект выйдет на государственную экспертизу, после чего будет оперативно получено официальное разрешение на строительство.

Также П.Трусагин отметил, что реализация проекта обеспечит создание 250 новых рабочих мест. Специалистов намерены взращивать и набирать на месте. В этой части вице-премьер региона пояснил, что прорабатывается вопрос по подготовке кадров в Коми республиканском агропромышленном техникуме, где планируется открыть специальное отделение по обучению специалистов-овощеводов.

Никаких сомнений, что проект будет реализован не возникает и у инициаторов инвестиционного проекта. «Группа компаний «Ренова» зашла в Республику Коми с шестью большими проектами. На сегодняшний день этот проект для нас наиболее досягаем», - отметил заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Ренова» Владимир Лукьянов.

*** Предполагается, что тепличный комплекс «Сосногорский» займет площадь в 11 гектаров, в нем будет выращиваться овощная продукция защищенного грунта. Годовой объем продукции после выхода комплекса на полную производственную мощность к декабрю 2020 года составит около 4 тысяч тонн томатов и 6 тысяч тонн огурцов. На первом этапе до 100 процентов в объемах отгрузки продукции тепличного комплекса займут оптовые компании и сетевые операторы республики. А в перспективе будет развернута собственная розничная сеть. Прямые инвестиции в проект оцениваются в 3,2 миллиарда рублей. Это позволит ввести комплекс в эксплуатацию уже в четвертом квартале 2018 года

Фото пресс-службы Минсельхоза Коми

«КомиОнлайн»
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