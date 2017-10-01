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Воскресенье, 01 октября 2017, 20:54
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В Кубке России «Новая генерация» стартовала с поражения, «Ухта» - с победы

Ухтинцы имеют больше шансов на выход в четвертьфинал.

Сыктывкарская «Новая генерация» с поражения стартовала в очередном розыгрыше Кубка России по мини-футболу. Дома 1 октября в первом матче 1/8 финала команда проиграла «Норильскому никелю» со счетом 3:5. Гости открыли счет на восьмой минуте матча, но позже Виталий Коданев восстановил равновесие. Затем до перерыва норильчане забили три мяча, один из которых в свои ворота. Во второй половине встречи гости увеличили преимущество. На 42-й минуте В.Коданев оформил дубль, но через несколько секунд пятый мяч влетел в ворота «Новой генерации».

Обладатель путевки в четвертьфинал Кубка России определится в Норильске 27 октября, когда состоится ответный матч.

Вторая мини-футбольная команда из Коми - «Ухта» - в первом кубковом матче 1 октября переиграла глазовский «Прогресс» со счетом 4:2. Гости открыли счет в матче на четвертой минуте, но вскоре Александр Кузьминых его сравнял. Затем «Прогресс» вновь вышел вперед, но точный удар Дениса Поварова позволил хозяевам уйти на перерыв при ничейном результате. Во второй половине встречи голы Александра Богданова и Александра Дунца обеспечили победу «Ухте».

В прошлом сезоне именно «Норильский никель» выбил «Новую генерацию» из Кубка России на стадии 1/8 финала. Тогда сыктывкарцы сначала одержали победу на выезде со счетом 5:2, но затем проиграли дома со счетом 3:6. «Ухта» тоже не вышла в четвертьфинал, дважды уступив московской команде КПРФ (0:5 и 4:2).

Фото пресс-службы МФК «Новая генерация»

Владилен Олофинский
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СыктывкарУхта
Спорт
Социум
Новая ГенерацияКубок РоссииМини-футболПрогрессНорильский никель
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