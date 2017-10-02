Экс-руководитель Печорского управления Ростехнадзора признался во взяточничестве

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, в декабре 2015 года А.Гончаренко получил от лиц, действующих в интересах акционерных обществ «Северсталь Менеджмент» и «Воркутауголь», взятку за попустительство и общее покровительство при выполнении профилактических и надзорных функций в отношении объектов «Воркутаугля», в том числе при расследовании несчастных случаев на производстве. Всего сумма полученного А.Гончаренко незаконного денежного вознаграждения составила 810 тысяч рублей.

Во время следствия А..Гончаренко, находящийся под домашним арестом, признал вину. Следствием собрана доказательственная база, дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Одновременно продолжается расследование уголовных дел в отношении других лиц, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений при деятельности «Воркутаугля». Как сообщалось ранее, командир военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонид Лобков свою вину не признал.

Следствие устанавливает местонахождение экс-гендиректора «Северсталь Менеджмент» Вадима Ларина, а бывший гендиректор «Воркутаугля» В.Шаблаков, наоборот, сотрудничает с правоохранителями. В.Ларин арестован заочно. Начальник воркутинского отдела Гострудинспекции Петр Гильц скончался в СИЗО в декабре прошлого года.

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