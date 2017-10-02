КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 02 октября 2017, 13:43
  • 697
  • 0
  • 1

Экс-руководитель Печорского управления Ростехнадзора признался во взяточничестве

Дело в отношении Александра Гончаренко передадут в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Печорского управления Ростехнадзора Александра Гончаренко, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

По данным следствия, в декабре 2015 года А.Гончаренко получил от лиц, действующих в интересах акционерных обществ «Северсталь Менеджмент» и «Воркутауголь», взятку за попустительство и общее покровительство при выполнении профилактических и надзорных функций в отношении объектов «Воркутаугля», в том числе при расследовании несчастных случаев на производстве. Всего сумма полученного А.Гончаренко незаконного денежного вознаграждения составила 810 тысяч рублей.

Во время следствия А..Гончаренко, находящийся под домашним арестом, признал вину. Следствием собрана доказательственная база, дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Одновременно продолжается расследование уголовных дел в отношении других лиц, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений при деятельности «Воркутаугля». Как сообщалось ранее, командир военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонид Лобков свою вину не признал.

Следствие устанавливает местонахождение экс-гендиректора «Северсталь Менеджмент» Вадима Ларина, а бывший гендиректор «Воркутаугля» В.Шаблаков, наоборот, сотрудничает с правоохранителями. В.Ларин арестован заочно. Начальник воркутинского отдела Гострудинспекции Петр Гильц скончался в СИЗО в декабре прошлого года.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиВоркута
Криминал
Социум
КоррупциявзяткаследствиеРостехнадзорпроизводство
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Специалист по документам в инженерный отдел
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 30000 до 32000 RUR

Заместитель директора торгового комплекса (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 64500 RUR

Продавец магазина Магнит-Косметик
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 25000 до 25500 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика