В Коми ОРВИ болеет около 9 тысяч жителей

С 25 сентября по 1 октября 2017 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в республике обратилось 8906 человек, в том числе 6147детей, случаев гриппа не зарегистрировано. По сообщению управления Роспотребнадзора по Коми, среди заболевших – 69 процентов составляют дети в возрасте до 14 лет, 31 процент - взрослое население.

В Коми идет прививочная кампания против гриппа. Специалисты напоминают, что вакцинация остается одной из наиболее эффективных мер профилактики этого заболевания. На 29 сентября привито 212 тысяч 848 человек, из них 48084 детей, что составляет 25 процентов населения. Основная доля прививок производится вакциной против гриппа, приобретенной за счет средств федерального бюджета.

Вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от 6 месяцев до 3 лет, дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Как убедился на личном опыте, корреспондент «КомиОнлайна», в поликлинике №3 в столице Коми в настоящее время бесплатно прививку сделают любому взрослому, независимо от прописки и прикрепления к медучреждению. Главное, прийти в часы работы процедурного кабинета.

До 1 октября жители Сыктывкара могли пройти вакцинацию в передвижном пункте.

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