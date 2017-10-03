КомиОнлайн

Новости

Вторник, 03 октября 2017, 15:49
  • 635
  • 0
  • 1

В Коми ОРВИ болеет около 9 тысяч жителей

От гриппа привили четверть населения региона.

С 25 сентября по 1 октября 2017 года за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в республике обратилось 8906 человек, в том числе 6147детей, случаев гриппа не зарегистрировано. По сообщению управления Роспотребнадзора по Коми, среди заболевших – 69 процентов составляют дети в возрасте до 14 лет, 31 процент - взрослое население.
В Коми идет прививочная кампания против гриппа. Специалисты напоминают, что вакцинация остается одной из наиболее эффективных мер профилактики этого заболевания. На 29 сентября привито 212 тысяч 848 человек, из них 48084 детей, что составляет 25 процентов населения. Основная доля прививок производится вакциной против гриппа, приобретенной за счет средств федерального бюджета.

Вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от 6 месяцев до 3 лет, дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

Как убедился на личном опыте, корреспондент «КомиОнлайна», в поликлинике №3 в столице Коми в настоящее время бесплатно прививку сделают любому взрослому, независимо от прописки и прикрепления к медучреждению. Главное, прийти в часы работы процедурного кабинета.

До 1 октября жители Сыктывкара могли пройти вакцинацию в передвижном пункте.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
заболеваемостьгриппОРВИпрививки
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Повар-универсал (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 24500 до 32100 RUR

Заместитель начальника кулинарного производства (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 40600 RUR

Пекарь-универсал (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 24500 до 32100 RUR

Искать вакансии
Реклама

Кто есть кто

Брагина Ирина Петровна
Родилась 6 октября 1971 г.
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика