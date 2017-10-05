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Четверг, 05 октября 2017, 11:42
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11:42
Получившим налоговые извещения жителям Коми необходимо внести плату до 1 декабря

При сумме взноса менее 100 рублей уведомление об уплате налога не пришлют.

В регионе завершена работа по начислению имущественных налогов. Первыми в этом году получат уведомления пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». На сегодня в ресурсе зарегистрировано порядка 150 тысяч жителей Коми. Начисления уже отражены на страницах их «Личных кабинетов», сообщает пресс-служба УФНС по Коми.

УФНС по Коми напоминает, что при регистрации в Личном кабинете отменяется бумажная рассылка налоговых уведомлений, поэтому граждане, подключившиеся к сервису, получат уведомление в электронном виде. Если гражданин хочет вновь получать уведомления на бумаге, ему следует сообщить об этом через Личный кабинет или написать заявление в налоговой инспекции.

Бумажные уведомления жителям региона начнут приходить уже на следующей неделе. Оплатить налог необходимо до 1 декабря этого года. При этом некоторые жители республики уведомления не получат по иным причинам. С 2015 года в целях экономии бюджета отменена рассылка уведомлений, если сумма налога составляет меньше 100 рублей. Необходимости оплачивать налог в году, в котором не пришло уведомление, у гражданина не возникнет, пени начисляться не будут. Оплатить налог нужно будет, когда он накопится до 100 рублей или превысит эту сумму. Об этом владелец будет извещен бумажным уведомлением или в электронной форме через Личный кабинет.

Налоговики также напоминают, что жители региона могут воспользоваться правом на льготу, которая может полностью или частично освободить граждан от налога на транспорт, имущество и землю. К примеру, федеральным законодательством установлено, что все пенсионеры освобождаются от налога на один объект недвижимости каждого вида – дом, квартиру, комнату и гараж. Оформить заявление на льготу можно в Личном кабинете налогоплательщика, МФЦ или в налоговой инспекции. Проверить наличие льгот можно на сайте налоговой службы в разделе «Справочная информация о ставках и льготах».

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Налогизвещениеплаталичный кабинет
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