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Вторник, 10 октября 2017, 12:23
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12:23
«Магнит» заплатит половину штрафа за торговлю некачественным сыром в Сыктывкаре

Изготовленную в Белоруссии продукцию убрали с прилавков.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, во время внеплановой проверки по жалобе потребителя в декабре 2016 года был произведен отбор проб сыра «Пошехонский» производства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Республика Беларусь для проведения лабораторных исследований в магазине «Магнит-Правка» по адресу: Сыктывкар, улица Морозова, 173/1.

Экспертиза показала, что маркировка этикетки отобранного образца сыра не содержала информацию о наличии в составе продукта жиров растительного происхождения, что не соответствует требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

По результатам проверки 27 января этого года был составлен акт и выдано предписание АО «Тандер» в течении года прекратить реализацию населению данного сыра. В конце апреля
постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Коми «Тандер» оштрафовали на 100 тысяч рублей за совершение административного правонарушения.

Организация обжаловала это наказание. В итоге в сентябре Арбитражный суд республики уменьшил размер назначенного штрафа до 50 тысяч рублей. Выводы управления Роспотребнадзора по Коми о выявленных нарушениях признали правильными и обоснованными, но учли добровольное исполнение обществом предписания, а также отсутствие фактов продажи спорной продукции и тяжких последствий.

*** За что еще штрафовали «Магниты» в Коми: некачественные хинкали, торговлю сигаретами вблизи садиков и школ, просрочку, антисанитарию, товары без документов и кишечную палочку в продукции собственного приготовления гипермаркетов.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарКраснодар
Общество
Социум
Магнитторговые сетиштрафнарушенияпродукты
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