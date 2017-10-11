Количество заболевших ОРВИ в Коми снизилось

К медикам обратилось на 1,5 тысячи жителей меньше, чем неделей ранее.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, со 2 по 8 октября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 7349 человек, в том числе 5285 детей. Случаев гриппа не зарегистрировано. Среди заболевших 72 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 28 процентов - взрослое население. К 1 октября ОРВИ проявилось у 8906 человек.

В настоящее время в республику за счет средств федерального бюджета вакцина поступила в полном объеме – 108 тысяч 300 доз детской и 236 тысяч 950 доз - для взрослого населения. Планируемый объем поставок позволит создать хороший коллективный иммунитет жителей республики, снизить число заболевших, сообщается в пресс-релизе.

В предстоящий эпидсезон необходимо привить против гриппа не менее 40 процентов населения региона. По состоянию на 6 октября привито 231 тысяча 760 человек (в их числе 51 тысяча 676 детей), что составляет 27,3 процента населения.

*** Вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от шести месяцев до трех лет, дошкольники и школьники, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

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