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Четверг, 12 октября 2017, 13:10
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13:10
Воркутинец проламывал стены в подвалах и уносил продукты из магазинов на цокольных этажах

За полгода он обокрал 11 торговых точек на 400 тысяч рублей.

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении 11 краж, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Установлено, что с октября 2016 года по апрель 2017 года воркутинец совершил 11 краж из магазинов, расположенных в цокольных этажах многоквартирных домов. Ранее он работал слесарем в управляющей компании и после увольнения сохранил ключи от подвалов. По ночам воркутинец спускался в подвальные помещения и разбирал или проламывал стены магазинов, выносил оттуда алкоголь, тушки цыплят, сахар в мешках, деньги. Ущерб собственникам торговых точек превысил 400 тысяч рублей. Вину в содеянном мужчина признал и раскаялся.

Суд назначил воркутинцу наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

В феврале этого года пресс-служба МВД сообщала о краже со склада воркутинского магазина по такой же схеме. Похитители разобрали кирпичную кладку в подъезде жилого дома. Под подозрение попали двое неоднократно судимых воркутинцев 1978 и 1979 годов рождения, которые во всем признались и вернули часть похищенного.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиВоркута
Криминал
Отморошки
подвалстенакражаслесарь
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