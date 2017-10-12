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Четверг, 12 октября 2017, 18:08
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18:08
В Печоре обнаружили свалку ртутьсодержащих ламп

Возбуждено уголовное дело.

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что отработанные лампы в количестве 237 штук были складированы в районе «НиБ» в Печоре.

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства, законом запрещено размещение (захоронение) отходов в границах населенных пунктов. Более того, люминесцентные лампы относятся к 1 классу опасности, то есть чрезвычайно опасным отходам. Ртуть вызывает острые и хронические отравления, проникая в организм через органы дыхания, пищеварительный тракт, слизистые оболочки и кожу; хронические формы ртутной интоксикации выражаются в поражении центральной нервной системы. Таким образом, размещение на земле отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп создает реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде.

По материалам проверки возбудили уголовное дело. После того, как все доказательства были зафиксированы, опасные отходы вывезли с участка и передали для утилизации в специализированную организацию.

Фото пресс-службы УППС и ГЗ по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиПечора
Экология
Социум
ртутьлампыотходыопасность
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