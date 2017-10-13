Фонд соцстраха Коми дважды в месяц проводит семинары по работе с электронными больничными

Представители 30 предприятий и организаций Сыктывкара приняли участие в обучающем семинаре, организованном региональным отделением Фонда социального страхования по Коми. Тема семинара - работа с электронными листками нетрудоспособности, говорится в сообщении пресс-службы ФСС по Коми.

Как отметили специалисты фонда, после 1 июля – даты введения в обращение электронных листков нетрудоспособности - в Коми выдано всего 28 электронных больничных, тогда как в других регионах страны этот показатель исчисляется тысячами. В числе возможных причин столь низкой активности - добровольный характер нововведения. Однако не за горами переход на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из Фонда соцстраха, а не через работодателя, как сейчас. При этом реестры получателей пособий работодатели будут формировать и посылать в ФСС автоматически на основе электронных листков нетрудоспособности. Поэтому осваивать эту работу надо сегодня.

С этой целью приглашенные на семинар представители Центра информационных технологий объяснили, где и как можно приобрести усиленные квалифицированные электронные подписи, показали видеоролик о порядке регистрации на портале государственных услуг, что является обязательным условием для работы с электронным листком нетрудоспособности. В свою очередь, специалисты фонда напомнили слушателям о преимуществах электронных больничных и системе информационного взаимодействия по их формированию, показали на примерах, как получать и заполнять электронные документы, назвали телефоны горячих линий и адрес сайта фонда, где размещена необходимая информация, раздали тематические буклеты, ответили на вопросы.

Следующий обучающий семинар состоится уже через неделю. Затем такие мероприятия будут проводить каждые полмесяца для того, чтобы электронные больничные стали привычным электронным сервисом для жителей республики.

Фото пресс-службы регионального отделения ФСС по Коми