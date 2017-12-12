«Дело Гайзера» начнут рассматривать по существу в Москве 19 декабря

Замоскворецкий суд Москвы 12 декабря отказал в возвращении в прокуратуру уголовного дела бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вячеслава Леонтьева, представляющего интересы В.Гайзера.

«По результатам предварительного слушания, суд отказал в передаче дела по подсудности в Сыктывкарский городской суд, в возвращении материалов в прокуратуру, а также в предоставлении защите дополнительного времени для ознакомления с материалами дела», - сказал он.

Рассмотрение дела по существу назначено на 19 декабря в 14:00.

Меру пресечения экс-главе Коми и другим подсудимым суд продлил до 27 мая 2018 года.

*** 19 сентября 2015 года следственный комитет России сообщил о задержании 19 высших чиновников и крупных предпринимателей из Коми, которые, по версии следствия, организовали преступную группировку. В.Гайзер был арестован 20 сентября. Срок ареста несколько раз продлевали, увеличивали и срок расследования дела. Фигурантам дела инкриминируются незаконные сделки с государственными долями в региональных предприятиях, а также мошеннические приватизационные схемы «на протяжении целого ряда лет». Сначала ущерб от деятельности подозреваемых оценивали в миллиард рублей, даже арестовали счета на 500 миллионов. В течение года правоохранительные органы занимались возвращением выведенных активов в государственную собственность, этот процесс продолжается до сих пор. Удалось вернуть контрольные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Республиканская генерирующая компания», «Энергосервис Коми», «Энерготрейд». Общая сумма активов предприятий составляет более 3 миллиардов рублей. Проводится работа по возврату в республиканскую собственность активов, ранее отчужденных Фондом поддержки инвестиционных проектов Коми. Среди них – птицефабрика «Зеленецкая», «Горнорудная компания», «Автодор Коми», Единый расчетный центр в Воркуте, «Коми дорожная компания» и «Комидорресурс», «Здравницы Республики». В конце января этого года следственные действия по «делу Гайзера» завершили. Адвокаты предполагали, что суд состоится в Коми.

Фото Владилена Олофинского