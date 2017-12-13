КомиОнлайн

Новости

Среда, 13 декабря 2017, 12:55
  • 153
  • 0
  • 1

12:55
Торгово-промышленная палата Бахрейна поможет Коми в продвижении инвестиционных возможностей

Глава республики провел ряд переговоров с деловыми кругами Ближнего Востока.

Во время визита главы Коми Сергея Гапликова в столицу королевства Манаму для арабских партнеров провели презентации перспективных проектов в сфере транспорта и телекоммуникаций, в лесоперерабатывающей отрасли, нефтегазовой промышленности, туристическом и агропромышленном комплексах. Представители бизнес-сообщества Бахрейна выразили заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивных отношений, сложившихся между королевством и республикой и получивших положительную динамику, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По итогам посещения бизнес-центра в Манаме с руководством совета по экономическому развитию Бахрейна достигнута договоренность по обмену лучшими практиками. Минтранс королевства высоко оценил перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Коми, в том числе по созданию транспортного коридора к Северному морскому пути и развитию Северного широтного хода.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашей территории и привлечении в регион новых инвесторов и партнеров. Безусловно, мы готовы работать над новыми проектами, которые могут быть предложены с Вашей стороны. Мы открыты для сотрудничества и готовы обсуждать различные направления взаимодействия», - заявил С.Гапликов.

Председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Халид Аль Моайед выразил готовность оказать максимальное содействие в продвижении инвестиционных возможностей Коми.

*** Когда в ноябре 2016 года Государственный Совет Коми дал главе Коми согласие на назначение специальным представителем Джамала-Лейлу Яндиева, тот пообещал, что постарается привлечь в республику инвестиции из ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна. Спустя несколько месяцев в Москве состоялась встреча главы региона с представителями арабских стран, где он рассказал о том, чем богата республика. А во время большой пресс-конференции С.Гапликов уточнил, что в Коми собираются приехать послы Бахрейна и Катара. «Очень богатые», – добавил он.

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в России доктор Ахмед Аль-Саати побывал в Сыктывкаре в апреле. Посол был впечатлен, заявив, что республика сидит на огромном богатстве.

Спустя пять месяцев посол встретился с заместителем председателя правительства Коми Григорием Саришвили в постоянном представительстве республики при президенте России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Ахмед Аль-Саати подтвердил заинтересованность деловых кругов Бахрейна в инвестировании средств в транспортную инфраструктуру, производство строительных материалов, глубокую переработку древесины, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, а также в решение проблем моногородов в Коми.

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиБахрейн
Экономика
Делу время
инвестициисотрудничествотранспортинфраструктура
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Водитель службы безопасности
НефтеГазЭнергоСтрой (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Водитель
Комитранслогистика (Сыктывкар)
от 80000 RUR

Кладовщик
группа компаний Трактородеталь (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Декабрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика