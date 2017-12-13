Торгово-промышленная палата Бахрейна поможет Коми в продвижении инвестиционных возможностей

Во время визита главы Коми Сергея Гапликова в столицу королевства Манаму для арабских партнеров провели презентации перспективных проектов в сфере транспорта и телекоммуникаций, в лесоперерабатывающей отрасли, нефтегазовой промышленности, туристическом и агропромышленном комплексах. Представители бизнес-сообщества Бахрейна выразили заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивных отношений, сложившихся между королевством и республикой и получивших положительную динамику, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

По итогам посещения бизнес-центра в Манаме с руководством совета по экономическому развитию Бахрейна достигнута договоренность по обмену лучшими практиками. Минтранс королевства высоко оценил перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Коми, в том числе по созданию транспортного коридора к Северному морскому пути и развитию Северного широтного хода.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашей территории и привлечении в регион новых инвесторов и партнеров. Безусловно, мы готовы работать над новыми проектами, которые могут быть предложены с Вашей стороны. Мы открыты для сотрудничества и готовы обсуждать различные направления взаимодействия», - заявил С.Гапликов.

Председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Халид Аль Моайед выразил готовность оказать максимальное содействие в продвижении инвестиционных возможностей Коми.

*** Когда в ноябре 2016 года Государственный Совет Коми дал главе Коми согласие на назначение специальным представителем Джамала-Лейлу Яндиева, тот пообещал, что постарается привлечь в республику инвестиции из ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна. Спустя несколько месяцев в Москве состоялась встреча главы региона с представителями арабских стран, где он рассказал о том, чем богата республика. А во время большой пресс-конференции С.Гапликов уточнил, что в Коми собираются приехать послы Бахрейна и Катара. «Очень богатые», – добавил он.

Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в России доктор Ахмед Аль-Саати побывал в Сыктывкаре в апреле. Посол был впечатлен, заявив, что республика сидит на огромном богатстве.

Спустя пять месяцев посол встретился с заместителем председателя правительства Коми Григорием Саришвили в постоянном представительстве республики при президенте России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Ахмед Аль-Саати подтвердил заинтересованность деловых кругов Бахрейна в инвестировании средств в транспортную инфраструктуру, производство строительных материалов, глубокую переработку древесины, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, а также в решение проблем моногородов в Коми.

Фото с сайта rkomi.ru