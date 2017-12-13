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Среда, 13 декабря 2017, 15:43
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Водку назвали одним из самых качественных российских товаров

Эксперты заверили, что суррогат встречается лишь в нелегальной продаже.

Эксперты Роскачества не выявили ни одного серьезного нарушения при проверке отечественной и иностранной водки, продающейся в легальной рознице. В сообщении, опубликованном на сайте организации, говорится, что водка стала одним из самых качественных товаров в России.

В ходе исследования были протестированы 49 марок российской и импортной водки. В основу оценки легли более 20 показателей качества и безопасности. Так, напитки проверяли на содержание технического и метилового спирта, сивушных масел, посторонних примесей, нитратов, тяжелых металлов, а также изучали качество воды, применяемой при производстве, говорится в материале РИА «Новости».

Согласно исследованию, 31 товар из 49 отвечает «повышенным требованиям стандарта Роскачества». Остальные 18 названы «качественными» — они полностью соответствуют обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации.

По мнению главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, низкокачественный суррогатный продукт можно встретить лишь в нелегальной рознице — в магазинах, не имеющих лицензии, павильонах, киосках — или же приобрести у продавцов с рук.

«Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и не соответствует обязательным требованиям техрегламентов», — считает В.Дробиз.

Эксперты Роскачества заверили, что вся водка, которую они исследовали, изготовлена на основе пищевого спирта, не содержит денатурата и фурфурола, а уровень токсичных веществ и метанола в ней ниже установленного.

Напомним, Коми третий год попадает в число самых пьющих регионов страны.

Ранее Роскачество признало безопасным произведенный в республике и на Северо-Западе в целом хлеб.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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МоскваКоми
Общество
Социум
продуктыалкоголькачествопроверка
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