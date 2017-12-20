В Коми на заправках подорожал бензин

Как сообщили «КомиОнлайну» на сыктывкарских заправках ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт», на 15 копеек подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95, который теперь стоит 38,24 и 39,99 рубля за литр соответственно. Стоимость бензина марки АИ-100 (заменил АИ-98) поднялась до 46,84 рубля за литр, а дизтоплива («Экто» – 41 рубль, «Евро» – 40,7 рубля) не изменилась.

На автозаправках одного из индивидуальных предпринимателей (бывшие «Пилот») тоже поднялись цены на бензин, которые на разных АЗС могут различаться. На одной из них сейчас литр АИ-95 продают за 39,5 рубля, АИ-92 - 37,9 рубля за литр. Дизтопливо в ноябре подорожало на 80 копеек и стоит 40,7 рубля за литр.

На АЗС «Компании 2000» по сравнению с ценами в сентябре литр АИ-95 стал дороже на 50 копеек (39,2 рубля), АИ-92 – на 40 копеек (37,5 рубля), дизтоплива - на 90 копеек (40,2 рубля за литр).

В регионе впервые в этом году повышение цен на бензин произошло в ночь на 16 марта, затем топливо подорожало 23 марта и 30 марта. Затем летом дорожал бензин марки АИ-92, а в сентябре увеличилась стоимость всех марок.

Фото Владилена Олофинского