Подписи в поддержку референдума о переносе столицы Коми в Ухту посчитали недостоверными

На заседании 26 декабря республиканская избирательная комиссия отказалась зарегистрировать инициативную группу референдума по переносу столицы Коми в Ухту. По словам члена Избиркома Андрея Никулина, причиной назвали нарушения при сборе подписей.

«Решение было принято единогласно, потому что количество заявленных подписей не соответствовало фактически оставленным, - цитирует его «7x7». - К тому же большую часть подписей признали недействительными, так как их собирали члены участковых избирательных комиссий, что по закону недопустимо. Поручили им это, видимо, потому что они более опытные люди».

По мнению А.Никулина, исправить ошибки инициативная группа может, но сделать это к выборам президента уже не успеет.

*** В начале ноября 20 жителей Ухты предложили провести референдум о переносе столицы Коми. Госсовет региона вынужден был признать обозначенный вопрос законным, поскольку он успешно прошел правовую и лингвистическую экспертизы, а документы инициаторов соответствовали требованиям нынешнего законодательства. Уже 14 декабря в Избирком Коми поступило 14 тысяч 999 подписей в поддержку проведения референдума. Сами же инициаторы заявляли, что собрали вдвое больше.

Парламентарии же 21 декабря приняли поправки в республиканское законодательство, ужесточив требования к инициативам о референдумах: в частности, численность инициативных групп увеличена до 100 человек, а выносимые вопросы должны быть актуальны для каждого жителя региона.

Фото Владилена Олофинского