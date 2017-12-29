Администрация Сыктывдинского района сдала в аренду землю, часть которой занята под детскую площадку

Прокуратура Сыктывдинского района установила, что в декабре 2016 года в администрации рассмотрено заявление гражданина о предварительном согласовании предоставления ему земельного участка, входящего в состав муниципальной собственности. В итоге постановлением районной администрации была утверждена схема расположения участка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

Между тем как установила прокуратура, чиновники не учли, что в 2014 году администрация уже принимала решение об утверждении акта выбора земельного участка под строительство детской площадки. Исходя из графического описания следовало, что эти участки частично накладываются друг на друга. Несмотря на это, чиновники провели аукцион на право аренды земельного участка, с победителем которого заключен договор.

Таким образом, администрацией Сыктывдинского района в нарушение положений земельного законодательства принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка и его дальнейшее предоставление в случае, когда предварительное согласование такого земельного участка было невозможным.

В отношении заместителя руководителя районной администрации возбудили дело об административном правонарушении («Удовлетворение должностным лицом заявления гражданина или юридического лица о предоставлении находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного или лесного участка либо водного объекта, которое в соответствии с законом не может быть удовлетворено»).

Мировой судья Выльгортского судебного участка назначил чиновнику штраф в 10 тысяч рублей.

Фото Владилена Олофинского